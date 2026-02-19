Об этом президент Украины рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.
Достаточно ли гарантий, которые предлагают Украине?
Зеленский утверждает, что США являются сильным партнером, а Трамп – "мощным президентом". Однако они не дают абсолютной уверенности Украине, что российский диктатор Путин не нападет на Украину снова.
Я имею в виду, что Америка является сильной страной, и нам нужны ее гарантии безопасности. Но даже имея все это, никто не может сказать нам и дать нам обещание, что Путин не придет снова,
– объяснил президент Украины.
Поэтому лидер государства подчеркнул, что Украина нуждается в сильных гарантиях безопасности. Речь идет в том числе о готовности мира или некоторых стран ответить России в случае новой агрессии.
Гарантии безопасности для Украины: что известно?
По данным источников NYT, на переговорах в Женеве Украина и Россия обсудили идею демилитаризованной зоны на Донбассе. В таком случае ее не будет контролировать ни одна из сторон.
Ранее президент Зеленский на выступлении в Мюнхене говорил, что Украина хочет получить от США гарантии безопасности на 30 – 50 лет, а не на 15. Тогда украинская делегация встречалась с сенаторами, чтобы убедить их продлить срок гарантий.
Также лидер Украины предлагал президенту США Трампу три шага, которые могут остановить агрессию России: гарантии безопасности, восстановление страны и прямое давление на Россию.