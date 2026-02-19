Про це президент України розповів в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.

Чи достатньо гарантій, які пропонують Україні?

Зеленський стверджує, що США є сильним партнером, а Трамп – "могутнім президентом". Однак вони не дають абсолютної впевненості Україні, що російський диктатор Путін не нападе на Україну знову.

Я маю на увазі, що Америка є сильною країною, і нам потрібні її гарантії безпеки. Але навіть маючи все це, ніхто не може сказати нам і дати нам обіцянку, що Путін не прийде знову,

– пояснив президент України.

Тому лідер держави підкреслив, що Україна потребує сильних безпекових гарантій. Йдеться в тому числі про готовність світу або деяких країн відповісти Росії у разі нової агресії.

Безпекові гарантії для України: що відомо?