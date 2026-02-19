Про це президент України розповів в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.
Чи достатньо гарантій, які пропонують Україні?
Зеленський стверджує, що США є сильним партнером, а Трамп – "могутнім президентом". Однак вони не дають абсолютної впевненості Україні, що російський диктатор Путін не нападе на Україну знову.
Я маю на увазі, що Америка є сильною країною, і нам потрібні її гарантії безпеки. Але навіть маючи все це, ніхто не може сказати нам і дати нам обіцянку, що Путін не прийде знову,
– пояснив президент України.
Тому лідер держави підкреслив, що Україна потребує сильних безпекових гарантій. Йдеться в тому числі про готовність світу або деяких країн відповісти Росії у разі нової агресії.
Безпекові гарантії для України: що відомо?
За даними джерел NYT, на переговорах у Женеві Україна та Росія обговорили ідею демілітаризованої зони на Донбасі. В такому разі її не контролюватиме жодна зі сторін.
Раніше президент Зеленський на виступі у Мюнхені казав, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30 – 50 років, а не на 15. Тоді українська делегація зустрічалась із сенаторами, щоб переконати їх продовжити термін гарантій.
Також лідер України пропонував президенту США Трампу три кроки, які можуть зупинити агресію Росії: гарантії безпеки, відбудову країни та прямий тиск на Росію.