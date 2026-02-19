Зеленський також висловився, чи може оцінити характер відносин Трампа з Путіним. Про це лідер країни заявив в інтерв’ю Пірсу Моргану.

Що Зеленський сказав про Трампа?

Лідер країни в інтерв’ю Пірсу Моргану сказав, що довіряє намірам Трампа завершити війну. Він додав, що питання українських дітей та жертв у війні дійсно болючі для президента США, й він говорить про це щиро. Проте, його відносини з Путіним залишаються незрозумілими.

Це не питання довіри чи недовіри. Але в нього такі відносини (з Путіним – 24 Канал), які я не можу оцінити чи зрозуміти. Це мені невідомо. Для мене дуже болісно, що часом його ставлення до Путіна більш хороше, ніж Путін заслуговує. Але Трамп завжди говорить зі мною про втрати в Україні,

– резюмував глава держави.

Президент України заявив, що його контакти з США цього року були різноплановими – як колись з адміністрацією Байдена, так і з Трампом та його командою зараз.

Зеленський також прокоментував питання щодо його "приниження" в Овальному кабінеті, наголосивши, що йдеться не про нього особисто.

Не мене. Я відчував, що це було несправедливо до України, до наших людей, після всього болю і цих років війни,

– сказав президент України.

Він додав, що розраховував на більшу підтримку США і не хотів чути про якісь поступки для Росії. Президент зізнався, що його хвилює, коли ставлення Трампа до Путіна виглядає більш прихильним, ніж воно має бути насправді.

Що відомо про відносини між Зеленським і Трампом?