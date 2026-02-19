Проєкти з маленьких громад будуть масштабувати по всій країні. Про це повідомив глава держави у вечірньому зверненні.

Що відомо про координаційний штаб?

В Україні почали роботу над новим проєктом, який об'єднає досвід громад із обласними та центральними органами влади для ефективнішого захисту населення та інфраструктури.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та керівники областей, серед яких Іван Федоров із Запорізької обласної адміністрації, обговорили створення координаційного центру. Центр залучатиме необхідних урядовців та експертів, а також підтримку Офісу Президента, щоб досвід успішних громад із відновлення після ударів та захисту критичної інфраструктури став основою для загальнодержавних рішень

Кожна громада, яка проходить цю зиму з більшим захистом для людей, ефективним відновленням після ударів та успішними проєктами в захисті інфраструктури, – увесь такий досвід ми будемо масштабувати,

– написав Зеленський.

