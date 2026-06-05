Можно ли уйти на пенсию, имея 13 лет стажа?

Чтобы уйти на пенсию, лицо должно приобрести достаточно стажа, сообщает Пенсионный фонд.

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Требования к минимальному количеству стажа зависят от возраста. В 2026 году необходимо приобрести:

для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа;

в 63 года, нужно иметь минимум – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Соответственно, при наличии 13 лет стажа, на пенсию по возрасту выйти нельзя. Однако есть альтернатива. Если лицо не приобрело достаточно стажа, оно может рассчитывать на специальную помощь, сообщает Пенсионный фонд.

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Рассчитывается эта поддержка как:

разница между среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев;

а также – прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц.

В то же время такая помощь не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. То есть теперь – 2 595 гривен.

Временная помощь пересчитывается лицу каждые шесть месяцев с учетом изменений его имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого оно приобретает право на пенсионную выплату,

– сообщает Пенсионный фонд.

Обратите внимание! Получить такую помощь может неработающее лицо, что в 65 лет не приобрело 15 лет стажа.

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