Чи можна піти на пенсію, маючи 13 років стажу?
Аби піти на пенсію, особа має набути достатньо стажу, повідомляє Пенсійний фонд.
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Вимоги до мінімальної кількості стажу залежать від віку. У 2026 році необхідно набути:
- для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менш як 33 роки стажу;
- в 63 роки, потрібно мати мінімум – 23 роки стажу;
- в 65 років – 15 років стажу.
Відповідно, при наявності 13 років стажу, на пенсію за віком вийти не можна. Проте є альтернатива. Якщо особа не набула достатньо стажу, вона може розраховувати на спеціальну допомогу, повідомляє Пенсійний фонд.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Розраховується ця підтримка як:
- різниця між середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців;
- а також – прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб.
Водночас така допомога не може бути менш як прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Тобто тепер – 2 595 гривень.
Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату,
– повідомляє Пенсійний фонд.
Зверніть увагу! Отримати таку допомогу може непрацююча особа, що в 65 років не набула 15 років стажу.
Що ще важливо знати по стаж зараз?
Вимоги до стажу для виходу на пенсію в 60 та 63 років зміняться. Вони щорічно зростатимуть до 2028 року. А от для виходу на пенсію в 65 років, і надалі вистачить – 15 років страхового стажу.
Наразі в страховий стаж враховують лише ті періоди, за які сплачено ЄСВ. Ці внески мають бути не менше мінімальних.