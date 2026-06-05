Чи можна піти на пенсію, маючи 13 років стажу?

Аби піти на пенсію, особа має набути достатньо стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

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Вимоги до мінімальної кількості стажу залежать від віку. У 2026 році необхідно набути:

для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менш як 33 роки стажу;

в 63 роки, потрібно мати мінімум – 23 роки стажу;

в 65 років – 15 років стажу.

Відповідно, при наявності 13 років стажу, на пенсію за віком вийти не можна. Проте є альтернатива. Якщо особа не набула достатньо стажу, вона може розраховувати на спеціальну допомогу, повідомляє Пенсійний фонд.

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Розраховується ця підтримка як:

різниця між середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців;

а також – прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб.

Водночас така допомога не може бути менш як прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Тобто тепер – 2 595 гривень.

Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Зверніть увагу! Отримати таку допомогу може непрацююча особа, що в 65 років не набула 15 років стажу.

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