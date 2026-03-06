Що таке калькулятор індексації та для чого він потрібен?
Про те, як розрахувати індексацію виплат, йдеться на ресурсі Мінфін.
Дивіться також Майже 13 тисяч гривень: кому уряд встановив такі виплати з березня
Калькулятор індексації – це автоматизовний онлайн-сервіс для розрахунку підвищення виплат (зарплати, пенсії). Основна мета індексації – захистити доходи людей від інфляції.
Зауважте! Підвищення потрібне, щоб компенсувати інфляцію (збільшення цін на товари та послуги).
Так, щомісяця Держстат України публікує оновлений індекс споживчих цін, або індекс інфляції – на цьому показникові ґрунтується розрахунок індексації.
В онлайн-калькуляторі потрібно:
- обрати базовий місяць – місяць останнього підвищення зарплати;
- вказати суму щомісячної виплати.
Інші показники враховуються автоматично:
- поріг індексації;
- індекс інфляції;
- коефіцієнт індексації.
Зверніть увагу! Система самостійно розраховує коефіцієнт індексації на основі індексів інфляції.
Як результат калькулятор покаже суму, на яку зросте зарплата. Водночас у зведенні буде зазначений місяць, з якого почнуть нараховувати більше грошей. Якщо ж у вашій ситуації підвищення поки не передбачається – калькулятор напише про це.
Хто має право на індексацію зарплати?
Важливо знати, що право на перерахунок зарплати є тоді, коли індекс споживчих цін перевищує поріг індексації. Зокрема про це пише Дебет-Кредит.
Важливо! Поріг індексації від 2016 року – 103%. Іншими словами: якщо ціни зростають на 3% або більше – держава має провести індексацію.
Водночас індексація стосується тільки зарплат у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Частина зарплати, яка вище від такого мінімуму – індексуватись не буде.
Що відомо про індексацію пенсій у 2026 році?
Перерахунок та підвищення пенсій відбувається автоматично й індивідуально. Зокрема пенсіонерам не потрібно звертатись у ПФУ для перерахунку виплат.
З 1 березня 2026 року в Україні стартувала індексація. Серед оновлень – гарантовані мінімальні розміри виплат, які встановили для пенсіонерів від 65 років, які мають необхідний стаж.