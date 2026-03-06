Що таке калькулятор індексації та для чого він потрібен?

Про те, як розрахувати індексацію виплат, йдеться на ресурсі Мінфін.

Калькулятор індексації – це автоматизовний онлайн-сервіс для розрахунку підвищення виплат (зарплати, пенсії). Основна мета індексації – захистити доходи людей від інфляції.

Зауважте! Підвищення потрібне, щоб компенсувати інфляцію (збільшення цін на товари та послуги).

Так, щомісяця Держстат України публікує оновлений індекс споживчих цін, або індекс інфляції – на цьому показникові ґрунтується розрахунок індексації.

В онлайн-калькуляторі потрібно:

обрати базовий місяць – місяць останнього підвищення зарплати;

вказати суму щомісячної виплати.

Інші показники враховуються автоматично:

поріг індексації;

індекс інфляції;

коефіцієнт індексації.

Зверніть увагу! Система самостійно розраховує коефіцієнт індексації на основі індексів інфляції.

Як результат калькулятор покаже суму, на яку зросте зарплата. Водночас у зведенні буде зазначений місяць, з якого почнуть нараховувати більше грошей. Якщо ж у вашій ситуації підвищення поки не передбачається – калькулятор напише про це.

Хто має право на індексацію зарплати?

Важливо знати, що право на перерахунок зарплати є тоді, коли індекс споживчих цін перевищує поріг індексації. Зокрема про це пише Дебет-Кредит.

Важливо! Поріг індексації від 2016 року – 103%. Іншими словами: якщо ціни зростають на 3% або більше – держава має провести індексацію.

Водночас індексація стосується тільки зарплат у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Частина зарплати, яка вище від такого мінімуму – індексуватись не буде.

Що відомо про індексацію пенсій у 2026 році?