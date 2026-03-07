У березні стартувала індексація пенсій

У березні 2026 року в Україні розпочалася щорічна індексація пенсій. Перші підвищені виплати пенсіонери отримують разом із березневими нарахуваннями. Водночас частина пенсіонерів може отримати ще один перерахунок протягом року.

Йдеться насамперед про працюючих пенсіонерів, адже для них Пенсійний фонд традиційно проводить додатковий автоматичний перерахунок, якщо після призначення пенсії вони продовжували працювати та накопичили новий страховий стаж.

Довідково! Як і зазвичай, виплата пенсій здійснюється за графіком протягом місяця, з початку березня до 25 числа.

Крім того, упродовж року передбачені вікові надбавки для пенсіонерів після досягнення 70, 75 та 80 років. Такі доплати встановлюються автоматично та не потребують окремого звернення до органів Пенсійного фонду.

Яку частину пенсії підвищують під час індексації?

Під час індексації переглядають не всю пенсійну виплату, а лише її базову частину – так звану "зароблену" пенсію, яка розраховується за формулою із врахуванням страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку, уточнюють у ПФУ.

Важливо! Надбавки та доплати, наприклад за понаднормовий стаж чи особливі заслуги, не індексуються, тому фактичний відсоток підвищення часто виявляється нижчим за оголошений.

Цьогоріч підвищується показник середньої заробітної плати, який використовується у формулі розрахунку пенсії. Після застосування коефіцієнта індексації він зріс із 8 913,83 гривні до 9 992,40 гривні. Саме цей параметр впливає на перерахунок основного розміру пенсії.

Хто може не відчути підвищення пенсії?

Не всі пенсіонери отримають відчутне зростання виплат. Зокрема, індексація не поширюється на деякі спеціальні пенсії, а також на тих, хто вже отримує максимальний розмір виплати.

Окремо варто згадати так званих молодих пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2023 – 2025 роках. Для них повна індексація поки що не застосовується, оскільки їхні пенсії вже розраховані на основі відносно нових показників заробітної плати.

У такому випадку передбачена лише мінімальна доплата.

Зверніть увагу! Також можливі ситуації, коли індексація формально відбувається, але фактична виплата не змінюється. Це стосується пенсіонерів, чиї виплати доведені державою до гарантованого мінімального рівня за рахунок спеціальних доплат.

Що ще слід знати про індексацію в Україні?