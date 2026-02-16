Як в Україні призначають спецпенсії?

Однак для деяких осіб передбачені й спеціальні пенсії, про що зазначає Пенсійний фонд.

Читайте також Чи вигідно пенсіонеру бути ФОПом: ризики та переваги

Право на спеціальні пенсії мають державні службовці, судді, прокурори. тощо. Умови призначення цих виплат визначені окремими законами.

Наприклад, Закон України "Про державну службу" визначає право на пенсійне забезпечення державних службовців. Отримати таку виплату можуть:

чоловіки, які досягли 62 років, жінки – 60 років;

які станом на 1 травня 2016 – на день набрання чинності Закону – мають не менше 20 років стажу на посадах, які віднесені до відповідних посад державних службовців;

обіймають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах державних службовців.

Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права на пенсію. Розмір – 60 % від суми зарплати, з якої було сплачено єдиний внесок.

Зверніть увагу! Особам, які на час звернення не є державними службовцями – у розмірі 60% зарплати працюючого держслужбовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок.

Пенсійне забезпечення прокурорів визначено Законом "Про прокуратуру". Їм передбачено право на призначення пенсії за вислугу років та по інвалідності, а членам їх родин – пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Пенсія за вислугу років призначається незалежно від віку, якщо на день звернення є вислуга не менше 25 років. Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи та у зв’язку з втратою годувальника призначається пенсія за наявності стажу не менше 10 років.

Пенсія обчислюється в розмірі 60% від суми місячної (чинної) зарплати, до якої включаються всі види оплати, з якої було сплачено єдиний внесок, а до 1 січня 2011 року.

Важливо! Максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, а прокурорам, які мають одночасно право на різі пенсії, призначається одна – за вибором.

Щомісячне довічне грошове утримання суддям місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду призначається відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів". На призначення пенсій мають право судді у відставці, які досягли пенсійного віку:

62 років – чоловіки;

60 років – жінки.

Суддя у відставці, який не досяг цього віку, отримує щомісячне довічне грошове утримання.

Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50% суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді (понад 20 років) розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два% грошового утримання судді.

Зауважте! Розмір щомісячного довічного грошового утримання обмеженню не підлягає.

Що ще слід знати про спецпенсії в Україні?