Від якого податку звільняють пенсіонерів-ФОПів?

Про те, чи вигідно пенсіонеру бути ФОПом, йдеться у повідомленні Головного управління ДПС (державної податкової служби) у Київській області.

Дивіться також Незалежно від групи: як нараховують пенсії для ФОПів

За законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" фізичні особи – підприємці або ФОП, які отримують пенсію, мають право не сплачувати за себе ЄСВ (єдиний соціальний внесок).

Звільнення від податку стосується і загальної, і спрощеної системи оподаткування, які ФОПи обирають для себе.

Щоб отримати "бонус" за відповідними умовами окремо звертатись до ДСП непотрібно. Адже така інформація надходить в систему автоматично через обмін даними між Пенсійним фондом та Мінсоцполітики.

Зверніть увагу! Пенсіонери можуть сплачувати єдиний податок добровільно.

Фактично держава надає право вибору. Є бонусна частина, коли пенсіонер-ФОП може відмовитись від податку. Проте якщо має бажання – може платити.

Чи потрібно пенсіонерам-ФОПам сплачувати ще якісь податки?

Так, незалежно від віку та статусу власника ФОП, сплата військового збору та податків з бізнесу (за групою ФОП) – є обов'язковими.

Важливо! Навіть якщо ФОП належить пенсіонеру сплачувати ці податки потрібно.

Одним із неприємних моментів може стати втрата субсидій. Адже ФОП, як і дохід підприємця – враховуються під час рішення про надання чи скасування пільг.

Однак перевага для пенсіонерів все ж залишається. Попри додаткову діяльність вони отримуватимуть пенсію, яка їм призначена. Та й суттєва економія на ЄСВ доволі вигідний варіант, якщо люди захочуть ним скористатись.

Чи можуть не зарахувати страховий стаж ФОПам?

На ресурсі РадіоТрек йдеться, що через особливі умови сплати ЄСВ для деяких ФОПів є ризик, що страховий стаж не зарахують. Особливо для тих, хто працював у 1990-х та на початку 2000-х років.

Зокрема це про такі випадки:

Діяльність до 2004 року. Щоб зарахували стаж, потрібно підтвердити його документами: патент, свідоцтво, довідки з податкової та підтвердження сплати внесків.

Перерви або відсутність сплати ЄСВ після 2004 року. Страховий стаж враховується лише за фактичні внески. Нерегулярні платежі або суми нижчі за мінімальні не зараховуються.

Зауважте! Пенсійний фонд зараховує лише підтверджені періоди діяльності та сплати внесків.

Тобто якщо не підтвердити фактично сплату ЄСВ – основного внеску для нарахування пенсії – ПФУ не зарахує відповідні періоди роботи.

Що відомо про пенсії для ФОПів у 2026 році?

Через підвищення мінімальної зарплати, зростає і ЄСВ – податок, за яким нараховуватимуть пенсію. Мінімальний внесок єдиного соціального податку відтепер становить 1 902 гривні на місяць.

Раніше повідомлялося, що для ФОПів правила виходу на пенсію відповідні до загальних правил.