От какого налога освобождают пенсионеров-ФЛП?

О том, выгодно ли пенсионеру быть ФЛП, говорится в сообщении Главного управления ГНС (государственной налоговой службы) в Киевской области.

Смотрите также Независимо от группы: как начисляют пенсии для ФЛП

По закону "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" физические лица – предприниматели или ФЛП, которые получают пенсию, имеют право не платить за себя ЕСВ (единый социальный взнос).

Освобождение от налога касается и общей, и упрощенной системы налогообложения, которые ФЛП выбирают для себя.

Чтобы получить "бонус" по соответствующим условиям отдельно обращаться в ГСП не нужно. Ведь такая информация поступает в систему автоматически через обмен данными между Пенсионным фондом и Минсоцполитики.

Обратите внимание! Пенсионеры могут платить единый налог добровольно.

Фактически государство предоставляет право выбора. Есть бонусная часть, когда пенсионер-ФЛП может отказаться от налога. Однако если имеет желание – может платить.

Нужно ли пенсионерам-ФЛП платить еще какие-то налоги?

Да, независимо от возраста и статуса владельца ФЛП, уплата военного сбора и налогов с бизнеса (по группе ФЛП) – является обязательными.

Важно! Даже если ФЛП принадлежит пенсионеру платить эти налоги нужно.

Одним из неприятных моментов может стать потеря субсидий. Ведь ФЛП, как и доход предпринимателя – учитываются при решении о предоставлении или отмене льгот.

Однако преимущество для пенсионеров все же остается. Несмотря на дополнительную деятельность они будут получать пенсию, которая им назначена. И существенная экономия на ЕСВ довольно выгодный вариант, если люди захотят им воспользоваться.

Могут ли не засчитать страховой стаж ФОПам?

На ресурсе РадиоТрек говорится, что из-за особых условий уплаты ЕСВ для некоторых ФЛП есть риск, что страховой стаж не засчитают. Особенно для тех, кто работал в 1990-х и в начале 2000-х годов.

В частности это о таких случаях:

Деятельность до 2004 года. Чтобы зачислили стаж, нужно подтвердить его документами: патент, свидетельство, справки из налоговой и подтверждение уплаты взносов.

Перерывы или отсутствие уплаты ЕСВ после 2004 года. Страховой стаж учитывается только за фактические взносы. Нерегулярные платежи или суммы ниже минимальных не засчитываются.

Обратите внимание! Пенсионный фонд засчитывает только подтвержденные периоды деятельности и уплаты взносов.

То есть если не подтвердить фактически уплату ЕСВ – основного взноса для начисления пенсии – ПФУ не засчитает соответствующие периоды работы.

Что известно о пенсиях для ФЛП в 2026 году?

Из-за повышения минимальной зарплаты, растет и ЕСВ – налог, по которому будут начислять пенсию. Минимальный взнос единого социального налога отныне составляет 1 902 гривны в месяц.

Ранее сообщалось, что для ФОПов правила выхода на пенсию соответствующие общим правилам.