ФЛП имеют право на пенсию

Таким образом, размер будущей пенсии зависит от того, сколько и за какую базу платил ФЛП взносы в Пенсионный фонд. Что влияет на право на пенсию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Смотрите также Какая будет пенсия, если имеешь 39 лет стажа

Главное, что следует знать

Возраст выхода на пенсию. В общем 60 лет, но для полного права на пенсию важен и страховой стаж.

В общем 60 лет, но для полного права на пенсию важен и страховой стаж. Страховой стаж периоды, когда уплачивался ЕСВ. Для ФЛП месяц учитывается только если взнос уплачен в минимальном или большем размере.

периоды, когда уплачивался ЕСВ. Для ФЛП месяц учитывается только если взнос уплачен в минимальном или большем размере. База для расчета пенсии. Чем выше доход, с которого уплачивался ЕСВ, тем больше индивидуальный коэффициент и потенциальный размер пенсии.

Как формируется страховой стаж для ФЛП?

Каждый месяц уплаты минимального ЕСВ засчитывается в страховой стаж. При этом, если взносы не платились или были ниже минимума, месяц может не быть засчитан.

Старые периоды, например до 2004 года, требуют подтверждения документально.

Как рассчитывается размер пенсии

Формула примерно такая: пенсия = средняя зарплата по стране × индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент страхового стажа.

Где:

Средняя зарплата по стране – база для расчета.

Индивидуальный коэффициент зарплаты – отношение уплаченной базы ЕСВ к средней зарплате.

Коэффициент страхового стажа – зависит от количества лет взносов (для ФЛП важно платить взносы регулярно).

Дело в том, что, что большинство ФЛП выбирает уплату минимального Единого социального взноса (ЕСВ), что обеспечивает только базовую пенсию. И даже многолетний стаж не позволит значительно ее повысить. Однако, планирование пенсии для ФЛП – это же не только обязанность перед государством, но и способ обеспечить финансовую стабильность в старшем возрасте.

Практические советы для ФЛП

Прежде всего следует платить ЕСВ регулярно, желательно больше минимального, чтобы увеличить размер пенсии: чем больше уплачено взносов, тем выше будущая пенсия. Также стоит проверять страховой стаж через портал ПФУ или Дію, чтобы избежать ошибок и пропусков месяцев. Планируйте дополнительные накопления, потому что государственная пенсия ФЛП может быть минимальной при минимальных взносах.

Что известно о пенсиях в Украине?