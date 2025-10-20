ФОП мають право на пенсію

Таким чином, розмір майбутньої пенсії залежить від того, скільки та за яку базу сплачував ФОП внески до Пенсійного фонду. Що впливає на право на пенсію, розповідає 24 Канал з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Дивіться також Яка буде пенсія, якщо маєш 39 років стажу

Головне, що слід знати

Вік виходу на пенсію. Загалом 60 років, але для повного права на пенсію важливий і страховий стаж.

Загалом 60 років, але для повного права на пенсію важливий і страховий стаж. Страховий стаж . періоди, коли сплачувався ЄСВ. Для ФОП місяць враховується тільки якщо внесок сплачений у мінімальному або більшому розмірі.

. періоди, коли сплачувався ЄСВ. Для ФОП місяць враховується тільки якщо внесок сплачений у мінімальному або більшому розмірі. База для розрахунку пенсії. Чим вищий дохід, із якого сплачувався ЄСВ, тим більший індивідуальний коефіцієнт та потенційний розмір пенсії.

Як формується страховий стаж для ФОП?

Кожен місяць сплати мінімального ЄСВ зараховується до страхового стажу. При цьому, якщо внески не сплачувалися або були нижчими за мінімум, місяць може не бути зарахований.

Старі періоди, наприклад до 2004 року, потребують підтвердження документально.

Як розраховується розмір пенсії

Формула приблизно така: пенсія = середня зарплата по країні × індивідуальний коефіцієнт зарплати × коефіцієнт страхового стажу.

Де:

Середня зарплата по країні – база для розрахунку.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати – відношення сплаченої бази ЄСВ до середньої зарплати.

Коефіцієнт страхового стажу – залежить від кількості років внесків (для ФОП важливо сплачувати внески регулярно).

Річ у тім, що більшість ФОП обирає сплату мінімального Єдиного соціального внеску (ЄСВ), що забезпечує лише базову пенсію. І навіть багаторічний стаж не дозволить значно її підвищити. Однак, планування пенсії для ФОП – це ж не лише обов'язок перед державою, а й спосіб забезпечити фінансову стабільність у старшому віці.

Практичні поради для ФОП

Передусім слід сплачувати ЄСВ регулярно, бажано більше мінімального, щоб збільшити розмір пенсії: чим більше сплачено внесків, тим вища майбутня пенсія. Також варто перевіряти страховий стаж через портал ПФУ або Дію, щоб уникнути помилок і пропусків місяців. Плануйте додаткові накопичення, бо державна пенсія ФОП може бути мінімальною при мінімальних внесках.

Що відомо про пенсії в Україні?