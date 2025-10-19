Какой размер пенсии, если проработал 39 лет?

39 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, пишет 24 Канал.

Также при расчетах учтем другие факторы:

лицо имело доход 10 000 гривен;

выходит на заслуженный отдых на общих условиях.

В 60 лет, при указанных условиях, пенсия будет примерно – 4,3 тысячи гривен.



Какая пенсия будет при зарплате 10 000 гривен и стаже почти 40 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Чем позже выходишь на пенсию, тем большую сумму можно получить. При указанных параметрах, в 63 пенсионная выплата будет уже примерно – 5,1 тысячи гривен.



Какая пенсия будет в 63 при зарплате 10 000 гривен и стаже 39 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 65 пенсия будет еще больше. Выплата составит уже почти – 5,6 тысячи гривен.



Размер пенсии при зарплате 10 000 гривен и стаже 39 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что нужно знать пенсионерам сейчас?