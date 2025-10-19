Засчитают ли советский стаж для пенсии

Засчитают ли советский стаж для выхода на пенсию?

Украинцы, которые работали в республиках бывшего СССР до 1 января 1992 года, теперь могут учесть этот стаж для назначения пенсии в Украине, если он подтвержден соответствующими документами, пишет 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кабмин утвердил два ключевых механизма:

Подтверждение отсутствия пенсионных выплат из других государств: если другая страна не платит пенсию за тот период, эти годы работы можно зачислить в украинский страховой стаж.

если другая страна не платит пенсию за тот период, эти годы работы можно зачислить в украинский страховой стаж. Порядок подтверждения и зачисления советского стажау: регламентирует, как документально подтвердить работу в республиках СССР (Россия, Беларусь, Казахстан и т.д.) до 1992 года и включить эти годы в страховой стаж для пенсии по возрасту.

Обратите внимание! С 1 января 2023 года Россия вышла из соглашения, а вскоре то же сделала и Украина. Поэтому появился новый механизм, который позволяет учитывать советский или постсоветский стаж за рубежом при расчете пенсии, если другое государство не платило пенсионные выплаты.

Сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию в Украине?

В 2025 году минимальные требования к страховому стажу для выхода на пенсию в Украине следующие:

в 60 лет не менее 32 лет стажа;

в 63 года – 22 года стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Например, если пенсионер имеет только 30 лет стажа, в этом году он сможет оформить пенсию в 63 или 65 лет. При этом требования к официальной зарплате для расчета пенсии зависят от возраста выхода на отдых.

Что еще нужно знать о выходе на пенсию в Украине?