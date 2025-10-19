Чи зарахують радянський стаж для пенсії

Чи зарахують радянський стаж для виходу на пенсію?

Українці, які працювали у республіках колишнього СРСР до 1 січня 1992 року, тепер можуть врахувати цей стаж для призначення пенсії в Україні, якщо він підтверджений відповідними документами, пише 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Цікаво Пенсія за вислугу років: як вона нараховується та хто може отримати

Кабмін затвердив два ключові механізми:

Підтвердження відсутності пенсійних виплат з інших держав: якщо інша країна не сплачує пенсію за той період, ці роки роботи можна зарахувати в український страховий стаж.

якщо інша країна не сплачує пенсію за той період, ці роки роботи можна зарахувати в український страховий стаж. Порядок підтвердження та зарахування радянського стажу: регламентує, як документально підтвердити роботу у республіках СРСР (Росія, Білорусь, Казахстан тощо) до 1992 року та включити ці роки у страховий стаж для пенсії за віком.

Зверніть увагу! З 1 січня 2023 року Росія вийшла з угоди, а невдовзі те ж зробила й Україна. Через це з’явився новий механізм, який дозволяє враховувати радянський або пострадянський стаж за кордоном при розрахунку пенсії, якщо інша держава не сплачувала пенсійні виплати.

Скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію в Україні?

У 2025 році мінімальні вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні такі:

у 60 років не менше 32 років стажу;

у 63 роки – 22 роки стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Наприклад, якщо пенсіонер має лише 30 років стажу, цьогоріч він зможе оформити пенсію у 63 або 65 років. При цьому вимоги до офіційної зарплати для розрахунку пенсії залежать від віку виходу на відпочинок.

Що ще треба знати про вихід на пенсію в Україні?