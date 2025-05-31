Яка кількість стажу потрібна, щоб вийти на пенсію у 2025

Для кожної вікової межі встановлена своя мінімальна кількість стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Цьогоріч ці мінімуми встановлено такі:

для тих, хто планує вийти на пенсію у 60 років , мінімум складає – 32 роки страхового стажу;

, мінімум складає – 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Зауважимо, що до 2028 року мінімуми стажу для 60 та 63 років зростатимуть. Водночас мінімальна кількість стажу для 65 років не зміниться.

Зокрема, мінімуми для 60 років будуть такими:

у 2026 році – необхідно буде мати уже 33 роки страхового стажу;

– необхідно буде мати уже 33 роки страхового стажу; у 2027 році – 34 роки страхового стажу;

– 34 роки страхового стажу; у 2028 році – 35 років страхового стажу.

Для 63 років ці вимоги зміняться так: