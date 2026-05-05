Яка пенсія при зарплаті 18 тисяч гривень?

Зокрема саме від стажу залежить, коли можна вийти на відпочинок, про що пише Пенсійний фонд України.

З 1 січня 2026 року для виходу на пенсію:

в 60 років (як чоловікам, так і жінкам) необхідно мати 33 роки стажу;

в 63 роки – при наявності стажу не менше 23 років;

в 65 років – щонайменше 15 років страхового стажу.

Що робити, якщо людина має менше, ніж 15 років стажу? За умови стажу менше як 15 років, у віці 65 років людина матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсії.

Водночас при розрахунку пенсії слід враховувати й інші показники. Наприклад, стать чи категорію.

Зокрема вирахувати розмір своєї майбутньої пенсії можна на сайті "Пенсійного калькулятора".

Наприклад, при 35 роках стажу на загальних умовах людина може отримати пенсію у розмірі 6 902 гривні.

Розрахунок з сайту "Пенсійний калькулятор"

Дещо змінюємо показники. Наприклад, людина має 25 років стажу. І вже маємо пенсію у розмірі 5 521 гривню.

Розрахунок з сайту "Пенсійний калькулятор"

Зокрема нагадаємо, що розмір пенсії розраховується зі формулою П = Зп х Кс. Про це писали у ПФУ.

Складники формула є такими:

П – це розмір пенсії у гривнях;

Зп – заробітна плата (дохід людини) застрахованої особи, яка визначена відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія;

Кс – це коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону.

Зверніть увагу! Це означає, що розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально. Тобто фіксованої суми, залежно від розміру зарплати, немає.

Що ще варто знати про пенсії?

Юрист Михайло Вулах акцентує на важливій проблемі. Він пояснив, що пенсія часто залежить від додаткових факторів, про які люди іноді забувають. Наприклад, існують труднощі щодо обліку доходів до кінця 1990-х років.

У низці випадків заробітки не повністю враховуються. Тобто автоматично зменшується розмір пенсійних виплат для літніх людей.

Експерт Сергій Коробкін надав таке пояснення: формула обчислення пенсії (якщо дуже спрощено) – це страховий стаж, який помножений на зарплату. Це означає, що якщо в людини 30 років стажу, то пенсія становитиме 30% від її зарплати.

Тобто спрощено – по відсотку за кожен рік. Але потрібно також знати індивідуальний коефіцієнт зарплати людини й середню зарплату по країні за три попередні роки перед виходом на пенсію.