Що робити, якщо ПФУ не обробляє заявку?

Однак статус їхніх заяв і досі залишається "В роботі". Чи варто через це хвилюватися – розповідає 24 Канал.

Насамперед варто зазначити, що постанова ПФУ № 8-3 від 2022 року визначає, які звернення опрацьовують першочергово. Зокрема, йдеться про відомості щодо трудової діяльності:

осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося два й менше років;

а також за період до 1 липня 2000 року.

Щодо інших випадків конкретних строків не передбачено.

До слова, у ситуації також розбиралися експерти платформи kadroland. За повідомленнями їхніх користувачів, наразі на опрацюванні перебувають навіть звернення за грудень 2025 року.

Тож громадянам радять не виконувати жодних додаткових дій, якщо в особистому кабінеті відображає статус "В роботі".

Натомість повторно надсилати сканкопії трудової книжки варто лише у ситуації, коли він змінився на "Відхилено".

Зверніть увагу! Штрафів для українців не передбачено, навіть якщо документи подано після 10 червня 2026 року або в разі затримки обробки. Трудовий стаж не "згорить", сканкопії можна завантажити й пізніше, а сам дедлайн ще можуть перенести.

Як оцифрувати трудову книжку самостійно?

Насамперед необхідно авторизуватися на вебпорталі ПФУ через кваліфікований електронний підпис, а підготовлені сканкопії оригіналів документів повинні відповідати таким вимогам:

кольорове зображення у форматі JPG або PDF;

розмір кожного файлу – не більше 1 МБ.

У розділі "Комунікації з ПФУ", оберіть вкладку "Відомості про трудові відносини". Перевірте автоматично заповнені дані про себе та надайте згоду на їх обробку. Опісля прикріпіть сканкопії всіх заповнених сторінок трудової книжки у хронологічному порядку. Натисніть кнопку "Підписати та відправити в ПФУ".

Результат опрацювання своєї заявки можна також дізнатися на вебпорталі. Для цього у розділі "Мої звернення" введіть необхідні параметри та натисніть "Пошук".