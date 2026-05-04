Что делать, если ПФУ не обрабатывает заявку?

Однако статус их заявлений до сих пор остается "В работе". Стоит ли из-за этого волноваться – рассказывает 24 Канал.

Прежде всего стоит отметить, что постановление ПФУ № 8-3 от 2022 года определяет, какие обращения обрабатывают в первую очередь. В частности, речь идет о сведениях о трудовой деятельности:

лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось два и менее лет;

а также за период до 1 июля 2000 года.

Относительно других случаев конкретных сроков не предусмотрено.

К слову, в ситуации также разбирались эксперты платформы kadroland. По сообщениям их пользователей, сейчас на обработке находятся даже обращения за декабрь 2025 года.

Поэтому гражданам советуют не выполнять никаких дополнительных действий, если в личном кабинете отображает статус "В работе".

В то же время повторно отправлять сканкопии трудовой книжки стоит только в ситуации, когда он изменился на "Отклонено".

Обратите внимание! Штрафов для украинцев не предусмотрено, даже если документы поданы после 10 июня 2026 года или в случае задержки обработки. Трудовой стаж не "сгорит", сканкопии можно загрузить и позже, а сам дедлайн еще могут перенести.

Как оцифровать трудовую книжку самостоятельно?

Прежде всего необходимо авторизоваться на веб-портале ПФУ через квалифицированную электронную подпись, а подготовленные сканкопии оригиналов документов должны соответствовать следующим требованиям:

цветное изображение в формате JPG или PDF;

размер каждого файла – не более 1 МБ.

В разделе "Коммуникации с ПФУ", выберите вкладку "Сведения о трудовых отношениях". Проверьте автоматически заполненные данные о себе и дайте согласие на их обработку. После прикрепите сканкопии всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке. Нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Результат обработки своей заявки можно также узнать на веб-портале. Для этого в разделе "Мои обращения" введите необходимые параметры и нажмите "Поиск".