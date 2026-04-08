Как украинцам не остаться без пенсии?

Что делать при таких обстоятельствах, рассказали в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

В частности чаще всего в трудовых книжках можно увидеть такие ошибки:

неправильная дата принятия или увольнения; отсутствует запись о переводе; неправильно указана должность; нет печати или подписи; запись внесена с исправлением "от руки" без надлежащего оформления; отсутствует запись о целом периоде работы.

Подобные неточности могут привести к потере страхового стажа, отказу в назначении пенсии и т.п.

Что же делать в ситуациях, когда какие-то данные оказались неправильными или вовсе отсутствуют? Шаг первый – это обратиться к работодателю (если предприятие еще существует). Человек должен подать письменное заявление и приложить документы, подтверждающие правильные данные.

Важно! В дальнейшем следует попросить внести исправление. Оно делается с указанием, что предыдущая запись является недействительной. А зачеркивать записи запрещено.

Если предприятие было ликвидировано, то необходимо обратиться уже в архивное учреждение и подать запрос к правопреемнику (если он есть). Когда же документы уничтожены или отсутствуют – стаж можно подтвердить в судебном порядке.

Если работодатель отказывается исправлять ошибки, то работник также может обратиться в суд.

Еще один важный нюанс – с 2021 года действует переход к электронному учету трудовой деятельности. В частности украинцы должны оцифровать свои трудовые книжки до 10 июня 2026 года. Об этом сообщали в ПФУ.

Если расхождение есть только в бумажной книжке, но в электронном реестре все корректно

– риски минимальны, – заверили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения.

Обратите внимание! Но если ошибка дублируется в реестре, то обязательно нужно подать уточняющие документы через портал ПФУ.

