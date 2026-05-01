Скільки заробляють чиновники?

Дані за березень уже з'явилися на сайті Міністерства фінансів. Про кількість державних службовців та їх зарплатню – читайте далі.

Дивіться також Мінімальна зарплата у 2026 році: скільки платять та на що вона впливає

За оновленими даними, загалом зарплатню за березень 2026 року фактично нарахували 165,4 тисячі службовцям, що на 2,2 тисячі менше, аніж в аналогічний період минулого року.

Центральні органи виконавчої влади

Йдеться про міністерства, Апарат Верховної Ради, митницю та податкову, держагентства тощо. Загалом зарплатню отримали 108 тисяч працівників, а її середній рівень склав 58,64 тисячі гривень.

Цікаво, що серед лідерів опинився Антимонопольний комітет (95,9 тисячі гривень), а в кінці списку – Державна інспекція енергетичного нагляду (37,7 тисячі гривень).



10 держорганів із найвищою середньою зарплатнею / Мінфін

Місцеві державні адміністрації

Тут у березні нарахували 23,2 тисячі осіб, середня зарплатня яких склала 35,8 тисячі гривень. У трійку "найбагатших" потрапили Херсонська, Запорізька та Одеська області, тоді як найменші виплати отримали службовці Чернівецької, Хмельницької та Кіровоградської областей.



Яка середня зарплата в обласних адміністраціях / Мінфін

Органи судової влади (34,2 тисячі осіб)

Найвища середня зарплатня у Вищому суді з питань інтелектуальної власності – 102 тисячі гривень, а друге місце посіла Вища рада правосуддя із 62,4 тисячами гривень.

Не надто відстають Вищий антикорупційний суд (60,4 тисячі гривень) та Верховний Суд (56,3 тисячі гривень), тоді як службовці Конституційного суду отримують лише 49,3 тисячі гривень.

Зауважте, що до рівня зарплати входять одноразові виплати, як-от при звільненні, компенсації за невикористану відпустку, премії, матеріальна допомога тощо.

Яка середня зарплатня по Україні?

Нагадаємо, раніше в Держстаті повідомили, що середня зарплата штатних працівників по Україні в березня склала 30 356 гривень. Найбільше отримують у сфері інформації та телекомунікації, а найменше – освітяни (19 394 гривні).

Регіонами з найвищим рівнем оплати праці стали Київ (49 381 гривня) та область (29 997 гривень), а найнижчим – Кіровоградщина (21 375 гривень) та Буковина (21 453 гривні).

Що варто знати про мінімальну зарплату?