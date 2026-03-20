Як отримати паливний кешбек?

Отримати компенсацію за пальне українські водії зможуть за програмою "Національний кешбек".

Працює паливний кешбек просто:

необхідно заправити автомобіль на АЗС, які долучитися до програми;

потім оплатити карткою, яка підключена до програми "Національний кешбек";

дочекатися нарахування кешбеку.

Нарахують кешбек вже на наступний день після заправки автівки. А от виплати на картку надійдуть до кінця наступного місяця після покупки. Наприклад, якщо людина придбала пальне у березні, кешбек зарахують до кінця квітня на картку "Національного кешбеку".

Скільки повертатиме держава?

Розмір кешбеку залежить від типу пального, яким заправляєте автівку:

на бензин – 10%;

на дизель – 15%;

на автогаз – 5%.

Різний відсоток нарахувань пояснюють структурою споживання пального.

Дизель має найвищий відсоток, оскільки його активно використовують в логістиці, агросекторі та транспорті, тому для нього передбачено вищий рівень кешбеку, – зазначається в програмі.

Однак варто пам'ятати, що максимальна сума компенсації за пальне складає 1 тисячу гривень. Отримати готівкою ці кошти не можна – лише у безготівковій формі на картку "Нацкешбеку".

Важливо! При цьому загальна сума повернення за програмою "Національний кешбек" не змінюється. Як і раніше, максимум можна отримати 3 тисячі гривень кешбеку на місяць.

Хто та де може отримати паливний кешбек?

Паливний кешбек мають право отримати усі українці, які зареєстровані у програмі "Нацкешбек" і заправляються на АЗС, зареєстрованих у програмі.

Наразі до неї долучилися вже майже 20 мереж автозаправок. Серед них:

"Укрнафта";

WOG;

OKKO;

UPG;

SOCAR;

BRSM-Нафта тощо.

В уряді обіцяють, що кількість АЗС у програмі буде збільшуватися.

Втім, кешбек на пальне не нарахують, якщо купити його через застосунок АЗС. Щоб отримати компенсацію, необхідно оплатити пальне на місці безпосередньо під час заправки авто.

Зауважте! Детальний перелік АЗС, які беруть участь у програмі можна дізнатися тут.

Як долучитися до програми?

Якщо людина вже зареєстрована у "Національному кешбеці", робити нічого не потрібно – лише розраховуватися відповідною карткою.

Тим, хто ще не долучився до програми, необхідно зробити кілька кроків, пише Дія:

Відкрити у своєму банку картку "Національний кешбек". Потім у застосунку Дія знайти розділ "Сервіси" та перейти до пункту "Національний кешбек". У ньому підв’язати відкриту картку, щоб отримувати на неї виплати. А далі просто розраховуватися цією карткою, а кешбек нараховуватиметься автоматично.

Переглянути нарахування кешбеку користувач має можливість вже наступного дня після купівлі пального у Дії.

Оплатити отриманим кешбеком можна лише визначений перелік товарів:

комунальні послуги;

продукти українського виробництва;

ліки;

книги та друковану продукцію;

поштові послуги;

або ж віддати кошти на благодійність.

Важливо! Діятиме програма паливного кешбеку до 1 травня 2026 року.

Навіщо запровадили паливний кешбек?