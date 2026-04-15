Чи повинні пенсіонери сплачувати за розподіл газу?

За цю комунальну послугу повинні сплачувати всі, про що повідомили у Закарпатській філії "Газмережі".

Річ у тім, що кожен клієнт, чия оселя приєднана газорозподільної системи, оплачує за розподіл (доставку) природного газу в обсязі, який встановлений НКРЕКП – як мінімальні обсяги річної замовленої потужності.

Зокрема навіть якщо споживач тимчасово не проживає за своєю адресою, то оплата за розподіл газу нараховується. Яким чином це відбувається? Оплата нараховується не за спожитий газ, а за доставку до оселі та обслуговування мережі газопроводів.

Ми платимо за послугу, що забезпечує цілодобовий доступ до потужностей газових мереж. Не сплачувати за розподіл газу можна тільки тоді, коли ви офіційно від’єднанні від газопостачання,

– йдеться у дописі.

Важливо! Тільки тоді нарахування за розподіл газу припиняється.

Як не платити за розподіл газу?

Передусім слід звернутись до свого оператора обл- чи міськгазу – саме він відповідає за облік та нарахування спожитого палива. Про це повідомили у Нафтогазі.

Зокрема слід надати:

заяву про припинення постачання газу з розірванням договору;

або докази про відключення.

Після цього ваш оператор ГРМ надасть скориговані дані нам – ГК "Нафтогаз України",

– додали у тексті.

Зверніть увагу! На підставі цих даних можна зробити перерахунок суми до оплати, а також анулювати раніше необґрунтовані нарахування.

