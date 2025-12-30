Почему экспорт газа сократился?

Детали сообщили в Reuters во вторник, 30 декабря, передает 24 Канал. На процесс повлияли закрытие украинского маршрута и постепенное прекращение импорта ископаемого топлива из страны-агрессора в ЕС.

У Евросовете заявили, что планируют до конца 2027 года полностью остановить импорт российского газа – в рамках курса на уменьшение энергетической зависимости от России и перекрытия финансовых потоков, которые могут подпитывать войну против Украины.

К слову, ранее Европа была главным источником бюджетных поступлений страны-агрессора от экспорта нефти и газа. В частности, это произошло благодаря трубопроводам, проложенным еще во времена СССР в 1960 – 1970-х годах.

Поставки российского трубопроводного газа в ЕС достигли пика в 2018 – 2019 годах (около 175 – 180 миллиардов кубометров в год) и обеспечивали "Газпрому" и государству, которое владеет контрольным пакетом акций компании, десятки миллиардов долларов доходов.

Как уменьшились поставки сырья?

По расчетам Reuters, что ссылается на данные европейской группы по транспортировке газа Entsog, в 2025 году поставки "Газпрома" составили лишь 18 миллиардов кубометров. Их осуществили через подводный газопровод "Турецкий поток".

Это самый низкий уровень с начала 1970-х годов,

– резюмировали журналисты.

Например, в 1975 году Советский Союз поставлял в Европу 19,3 миллиарда кубометров, что было больше, чем 6,8 миллиарда кубометров в 1973 году – в начале экспорта сибирского газа.

Справка: "Турецкий поток" является единственным российским маршрутом транзита газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать 5-летнее соглашение о транзите с Москвой, которое закончилось 1 января 2025 года. Кроме Турции, им пользуются Сербия, Венгрия и Словакия.

К слову, Россия также экспортирует газ в Европу в сжиженном виде танкерами и является вторым по величине поставщиком туда после США.

