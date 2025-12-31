Як впали ціни на газ у Європі?

Очікується, що у 2025 році ціни на газ будуть приблизно вдвічі нижчими за пікові показники, які зафіксували на початку року, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Побоювання щодо можливого дефіциту газу взимку через низькі запаси у Європі поступово зникають. Трейдери все більше орієнтуються на обсяги, доступні на світовому ринку.

Такі зміни відображають еволюцію енергетичної безпеки Європи після кризи, спровокованої повномасштабним вторгненням Росії в Україну,

– пише видання.

Раніше головну роль у імпорту газу до Європи відігравали поставки газопроводами.

Нині ж акцент змістився все більше на морські поставки скрапленого природного газу (СПГ).

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, імпорт скрапленого природного газу до Європи у 2025 році може досягти рекордного рівня.

У підсумку у Європі газосховища наразі заповнені приблизно на 63% – це значно нижче порівняно з середнім сезонним показником за п’ять років на рівні 74%. Однак через значні постачання СПГ цієї зими низькі запаси газу майже не викликали занепокоєння на ринку.

Зауважте! Стабільні постачання СПГ на європейський ринок забезпечили США та інші країни, що дало покупцям рідкісну гнучкість, якої не було раніше, Також на ціни вплинув відносно теплий старт опалювального сезону й надійні трубопровідні поставки з Норвегії, які ще більше зменшили тиск на ринок.

Як зріс експорт СПГ у 2025 році?

Загалом світовий експорт СПГ у 2025 році, за даними аналітичної компанії Kpler, зріс на 4% і продемонстрував найбільший приріст за останні три роки, пише Bloomberg. Це, зокрема, стало можливе завдяки розвитку нових потужностей у Північній Америці.

Основними драйверами експорту стали проєкти:

LNG Canada у Канаді;

та Plaquemines у США.

Аналітики порахували, що цьогоріч американські компанії, ймовірно, перетнуть позначку у 100 мільйонів тонн щодо експорту СПГ – вперше у своїй історії. А до 2030 року США взагалі можуть подвоїти обсяги постачань скрапленого газу.

Як наслідок, ціни на газ падають не тільки в Європі, але й в Азії:

європейські ф’ючерси впали більш ніж на 40% від початку року.

на азійському ринку ціни близькі до найнижчих за рік;

Варто знати! На початку 2025 року частка СПГ в імпорті газу до ЄС склала 45%, тоді як до війни в Україні цей показник становив близько 20%. Фахівці занепокоєні, що перехід на СПГ зробить Європу більш вразливою до різних геополітичних подій та збоїв у видобутку в різних регіонах світу.

Хто найбільше продає та купує СПГ?