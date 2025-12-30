Как вырос экспорт СПГ в мире?
По данным аналитической компании Kpler, экспорт СПГ в этом году увеличился примерно на 4% по сравнению с 2024 годом и достиг 429 миллионов тонн. Это самый высокий скачок за последние три года, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Основными драйверами роста экспорта стали проекты в США и Канаде, которые наращивают производство:
- LNG Canada;
- и Plaquemines в США.
Американские компании в этом году, вероятно, впервые в истории превысят отметку в 100 миллионов тонн экспорта СПГ и планируют удвоить объемы до конца десятилетия, что еще больше укрепит роль США как глобального экспортера,
– говорят аналитики.
По мнению специалистов, увеличение поставок СПГ может вызвать снижение цен на газ в Европе и Азии. Об этом уже свидетельствуют нынешние тенденции:
- на азиатском рынке цены близки к самым низким за год;
- европейские фьючерсы упали более чем на 40% с начала года.
Заметьте! Рост экспорта вместе с тем может повысить спрос на специальные танкеры для перевозки сжиженного газа и соответственно цены. В ноябре стоимость транспортировки СПГ через Атлантику уже достигла самого высокого уровня за 2 последних года.
Кто покупает больше всего СПГ?
По оценкам аналитиков, в декабре 2025 года мировой экспорт СПГ может достичь нового рекорда в 41 миллион тонн. Крупнейшими покупателями сжиженного топлива остаются Китай и Япония.
- В 2025-м эти две страны делят первое место по закупке СПГ.
- Однако Китай сократил импорт сжиженного газа на 15% по сравнению с 2024-м.
Зато Египет наращивает закупки газа. В этом году страна, вероятно, приобрела всего около 8,9 миллиона тонн СПГ, увеличив импорт более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.
Мировые объемы торговли СПГ, по прогнозам, продолжат расти на 7,5 – 8% в следующем году благодаря новым поставкам и снижению цен, что будет стимулировать спрос,
– прогнозирует издание.
Важно! В то же время планы России по увеличению производства СПГ потерпели крах. Это признал вице-премьер-министр страны Александр Новак, пишет Bloomberg. Москва планировала производить 100 миллионов тонн сжиженного природного газа в год до 2030 года и достичь 20% доли на мировом рынке. Однако этому помешали западные санкции.
Кто увеличивает закупки СПГ у США?
Украина планирует увеличить импорт американского сжиженного газа в 2026 году. Поставки будут проходить через Польшу, а Нафтогаз уже заключил соответствующее соглашение с польской энергетической компанией ORLEN. Всего в следующем году Украина рассчитывает импортировать около 1 миллиарда кубометров американского СПГ.
Соединенные Штаты остаются крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу. Только за первые шесть месяцев 2025 года объем импорта СПГ из США составил около 13,7 миллиарда евро. В то же время новое торговое соглашение между Евросоюзом и США предусматривает закупку американского СПГ, ядерных энергопродуктов и нефти на общую сумму 750 млрд долларов до 2028 года.
Не осталась в стороне и Индия. В ноябре страна подписала свой первый долгосрочный контракт на поставку американского СПГ. По этому соглашению ведущие нефтеперерабатывающие компании Индии будут импортировать 2,2 миллиона тонн американского сжиженного газа в следующем году.