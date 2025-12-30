Як зріс експорт СПГ у світі?
За даними аналітичної компанії Kpler, експорт СПГ цьогоріч збільшився приблизно на 4% порівняно з 2024 роком і досяг 429 мільйонів тонн. Це найвищий стрибок за останні три роки, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Основними драйверами зростання експорту стали проєкти у США та Канаді, які нарощують виробництво:
- LNG Canada;
- та Plaquemines у США.
Американські компанії цього року, ймовірно, вперше в історії перевищать позначку у 100 мільйонів тонн експорту СПГ і планують подвоїти обсяги до кінця десятиліття, що ще більше зміцнить роль США як глобального експортера,
– говорять аналітики.
На думку фахівців, збільшення постачань СПГ може викликати зниження цін на газ в Європі та Азії. Про це вже свідчать нинішні тенденції:
- на азійському ринку ціни близькі до найнижчих за рік;
- європейські ф’ючерси впали більш ніж на 40% від початку року.
Зауважте! Зростання експорту разом з тим може підвищити попит на спеціальні танкери для перевезення скрапленого газу і відповідно ціни. У листопаді вартість транспортування СПГ через Атлантику вже сягнула найвищого рівня за 2 останні роки.
Хто купує найбільше СПГ?
За оцінками аналітиків, у грудні 2025 року світовий експорт СПГ може досягти нового рекорду у 41 мільйон тонн. Найбільшими покупцями скрапленого палива залишаються Китай та Японія.
- У 2025-му ці дві країни ділять перше місце за закупівлею СПГ.
- Проте Китай скоротив імпорт скрапленого газу на 15% у порівнянні з 2024-м.
Натомість Єгипет нарощує закупівлі газу. Цьогоріч країна, ймовірно, придбала загалом близько 8,9 мільйона тонн СПГ, збільшивши імпорт у понад три рази порівняно з минулим роком.
Світові обсяги торгівлі СПГ, за прогнозами, продовжать зростати на 7,5 – 8% наступного року завдяки новим поставкам і зниженню цін, що стимулюватиме попит,
– прогнозує видання.
Важливо! Водночас плани Росії зі збільшення виробництва СПГ зазнали краху. Це визнав віцепрем'єр-міністр країни Олександр Новак, пише Bloomberg. Москва планувала виробляти 100 мільйонів тонн скрапленого природного газу в рік до 2030 року і досягнути 20% частки на світовому ринку. Проте цьому завадили західні санкції.
Хто збільшує закупівлі СПГ у США?
Україна планує збільшити імпорт американського скрапленого газу у 2026 році. Постачання проходитиме через Польщу, а Нафтогаз уже уклав відповідну угоду з польською енергетичною компанією ORLEN. Загалом у наступному році Україна розраховує імпортувати близько 1 мільярда кубометрів американського СПГ.
Сполучені Штати залишаються найбільшим постачальником скрапленого газу до Європи. Лише за перші шість місяців 2025 року обсяг імпорту СПГ зі США становив близько 13,7 мільярда євро. Водночас нова торгівельна угода між Євросоюзом і США передбачає закупівлю американського СПГ, ядерних енергопродуктів та нафти на загальну суму 750 мільярдів доларів до 2028 року.
Не залишилася осторонь і Індія. У листопаді країна підписала свій перший довгостроковий контракт на постачання американського СПГ. За цією угодою провідні нафтопереробні компанії Індії імпортуватимуть 2,2 мільйона тонн американського скрапленого газу наступного року.