Як зріс експорт СПГ у світі?

За даними аналітичної компанії Kpler, експорт СПГ цьогоріч збільшився приблизно на 4% порівняно з 2024 роком і досяг 429 мільйонів тонн. Це найвищий стрибок за останні три роки, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Основними драйверами зростання експорту стали проєкти у США та Канаді, які нарощують виробництво:

LNG Canada;

та Plaquemines у США.

Американські компанії цього року, ймовірно, вперше в історії перевищать позначку у 100 мільйонів тонн експорту СПГ і планують подвоїти обсяги до кінця десятиліття, що ще більше зміцнить роль США як глобального експортера,

– говорять аналітики.

На думку фахівців, збільшення постачань СПГ може викликати зниження цін на газ в Європі та Азії. Про це вже свідчать нинішні тенденції:

на азійському ринку ціни близькі до найнижчих за рік;

європейські ф’ючерси впали більш ніж на 40% від початку року.

Зауважте! Зростання експорту разом з тим може підвищити попит на спеціальні танкери для перевезення скрапленого газу і відповідно ціни. У листопаді вартість транспортування СПГ через Атлантику вже сягнула найвищого рівня за 2 останні роки.

Хто купує найбільше СПГ?

За оцінками аналітиків, у грудні 2025 року світовий експорт СПГ може досягти нового рекорду у 41 мільйон тонн. Найбільшими покупцями скрапленого палива залишаються Китай та Японія.

У 2025-му ці дві країни ділять перше місце за закупівлею СПГ.

Проте Китай скоротив імпорт скрапленого газу на 15% у порівнянні з 2024-м.

Натомість Єгипет нарощує закупівлі газу. Цьогоріч країна, ймовірно, придбала загалом близько 8,9 мільйона тонн СПГ, збільшивши імпорт у понад три рази порівняно з минулим роком.

Світові обсяги торгівлі СПГ, за прогнозами, продовжать зростати на 7,5 – 8% наступного року завдяки новим поставкам і зниженню цін, що стимулюватиме попит,

– прогнозує видання.

Важливо! Водночас плани Росії зі збільшення виробництва СПГ зазнали краху. Це визнав віцепрем'єр-міністр країни Олександр Новак, пише Bloomberg. Москва планувала виробляти 100 мільйонів тонн скрапленого природного газу в рік до 2030 року і досягнути 20% частки на світовому ринку. Проте цьому завадили західні санкції.

