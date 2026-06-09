Как покупатель узнал, что его квартиры не существует?

Как пишет South China Morning Post, в 2013 году Шэнь купил квартиру площадью 90 квадратных метров в жилом комплексе недалеко от Сианя.

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По документам жилье было расположено на 34-м этаже, а стоимость одного квадратного метра составляла 2 646 юаней. Покупатель внес первый платеж в размере 117 700 юаней (около 17 400 долларов).

Шэнь приобрел так называемое жилье с ограниченными имущественными правами, которое строят на коллективной сельской земле и по сниженной цене. После оформления сделки мужчина вернулся работать в Пекин и ожидал завершения строительства.

Передать квартиру должны были в 2015 году, однако дом не достроили вовремя. Только в 2017 году застройщик сообщил покупателю о завершении работ и предложил оплатить оставшуюся часть стоимости жилья. Тогда Шень и выяснил, что здание имеет только 32 этажа, хотя его квартира по документам была расположена на 34-м.

Затем застройщик предложил Шеню другое жилье на 32-м этаже. Однако покупатель не смог сразу внести необходимую доплату, а впоследствии эту квартиру продали другому человеку.

Чем завершился многолетний спор с застройщиком?

После этого Шень начал требовать возврата денег. По его словам, компания ссылалась на финансовые трудности и не возвращала средства.

Спор между сторонами длился несколько лет. За это время покупателю вернули лишь часть денег: сначала 20 тысяч юаней, а позже еще 50 тысяч.

В конце концов мужчина обратился в арбитраж. Тот постановил, что застройщик должен вернуть покупателю остаток взноса в размере 47 700 юаней, а также выплатить 27 тысяч юаней процентов. Также арбитраж предусмотрел дополнительную компенсацию, если компания не выполнит решение.

Несмотря на это, по состоянию на 2026 год Шэнь так и не получил всех выплат. Как пишет SCMP, исполнители не смогли найти зарегистрированных активов застройщика, за счет которых можно было бы взыскать деньги.

Как в Китае создали горизонтальный небоскреб?

В китайском мегаполисе Чунцин реализовали один из самых амбициозных архитектурных проектов современности. Там построили гигантскую горизонтальную конструкцию, которая соединила несколько небоскребов в единый комплекс.

Горизонтальный небоскреб весит около 13 200 тонн. Именно поэтому его строительство стало серьезным инженерным вызовом, ведь сооружение нужно было надежно закрепить на большой высоте между несколькими башнями.