Небоскреб, который простирается не вверх

О необычном сооружении и его особенностях говорится на ECOticias.

Большинство высотных зданий проектируют так, чтобы они поднимались как можно выше. Однако в Чунцине архитекторы пошли другим путем и создали конструкцию, которая фактически простирается между небоскребами.

Сооружение под названием The Crystal получило неофициальное звание горизонтального небоскреба. Его длина составляет около 984 футов (почти 300 метров), ширина – 107 футов (примерно 32 метра), а высота – 87 футов (около 26 метров). Внутри разместили более 107 тысяч квадратных футов (32 тысячи квадратных метров) площади.

Конструкция опирается на четыре башни высотой примерно 820 футов (256 метров). Кроме того, она соединяется с двумя соседними башнями с помощью консольных мостов. Такие элементы выступают вперед и поддерживаются только с одной стороны.

Конструкция стала настоящим испытанием для инженеров

Горизонтальный небоскреб весит около 13 200 тонн. Именно поэтому его строительство стало серьезным инженерным вызовом, ведь сооружение нужно было надежно закрепить на большой высоте между несколькими башнями.

Стоимость реализации комплекса оценивается в 24 миллиарда юаней (около 3,5 миллиарда долларов), что делает его одним из самых дорогих архитектурных проектов в Китае.

Проект привлек внимание не только своими размерами, но и самим подходом к использованию пространства. Вместо того чтобы строить очередной сверхвысокий небоскреб, архитекторы решили объединить несколько башен в одну масштабную конструкцию.



Такой вид имеет горизонтальный небоскреб / Фото ECOticias

Почему проект привлек внимание мира

Необычный комплекс получил прозвище "город в небе" из-за своих масштабов и расположения. Горизонтальный небоскреб фактически создает отдельное пространство над городом, объединяя сразу несколько высотных зданий в единый архитектурный ансамбль.

Именно благодаря этому проект в Чунцине стал одним из самых узнаваемых примеров современной архитектуры, которая выходит за пределы традиционного представления о небоскребах.

Справка. The Crystal является частью масштабного комплекса Raffles City Chongqing, который считают одним из самых амбициозных архитектурных проектов Китая. Горизонтальная конструкция стала его главной визитной карточкой и символом нового подхода к проектированию высотных зданий.

Где планируют возвести самый высокий небоскреб Европы

В польском Вроцлаве планируют построить небоскреб Giant Tower, который после завершения может стать самым высоким зданием Европы. Его высота составит 272 метра. Вместе с башней возведут еще четыре офисных здания, из-за чего будущий деловой район уже называют "вроцлавским Манхэттеном".

В комплексе предусмотрены офисы, отель, квартиры для аренды, рестораны, спа-зоны и смотровая терраса. После завершения Giant Tower должен превзойти нынешнего рекордсмена ЕС – небоскреб Varso Tower в Варшаве.