Как заброшенная станция стала местом для ночлега?

Как пишет The Sun, Rowden Mill Station построили в 19 веке – сейчас станции 129 лет.

Когда-то она играла важную роль: во время войны через станцию перевозили раненых солдат в полевые госпитали, а также транспортировали скот. В 1950-х годах, когда автомобили стали популярнее, железной дороги постепенно потеряли значение. После этого станция десятилетиями оставалась заброшенной.

В 2017 году Сесилия Чавес-Брендон и ее муж Пол Кирван приобрели территорию площадью 2,7 акра за 395 тысяч фунтов. На участке сохранились оригинальные здания станции и часть пути.

Владельцы отеля Сесилия и ее муж / Фото SWNS

Сесилия рассказала, что предыдущие владельцы увидели станцию в 1980-х годах, выкупили ее у фермеров и восстановили пути. Аж через 32 года станцию приобрели супруги, которые продолжили реконструкцию.

Новые владельцы решили не только отреставрировать станцию, но и воссоздать для гостей атмосферу британских железных дорог 1950 – 1960-х годов. Для этого они приобрели 5 метровый инспекторский салонный вагон, окрашенный в стилистике British Railways.

Станция, которую превратили в отель / Фото SWNS

Что изменили в старых помещениях?

Старое здание станции и почтово-багажное отделение полностью переоборудовали под жилье. Бывшая касса стала кухней, зал ожидания – гостиной, а мужской туалет – ванной комнатой.

Отдельное здание почтово-багажного отделения превратили в студию. Там сделали отопление, положили новые ковры и обустроили отдельную ванную комнату. Старые вагоны также переоборудовали для проживания гостей.

Кухня в одном из вагонов / Фото SWNS

Бывшие женские залы ожидания стали спальнями. В старых британских станциях действительно были отдельные ladies' waiting rooms, хотя сейчас это звучит странно.

Сколько стоит проживание?

Ночь в отреставрированном вагоне стоит около 260 фунтов. Все номера оборудованы отоплением и отдельными ванными комнатами.

Проживание в главном здании станции стоит 430 фунтов за две ночи. Студия в бывшем почтовом отделении стоит 220 фунтов за тот же период. В 2018 году супруги приобрели оригинальный 20-тонный тормозной вагон. Его планируют превратить еще в одно помещение для туристов.

Первые гости посетили отель еще в 2017 году. По словам Сесилии, это были энтузиасты железных дорог, которые знали о местной ветке больше, чем сами владельцы.

Среди гостей часто бывают поклонники железных дорог, дети, работники станций и машинисты. Туристов также привлекают луга, живые изгороди, пруды и пейзажи английской провинции.

