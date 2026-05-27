Як занедбана станція стала місцем для ночівлі?
Як пише The Sun, Rowden Mill Station збудували у 19 столітті – зараз станції 129 років.
Колись вона відігравала важливу роль: під час війни через станцію перевозили поранених солдатів до польових госпіталів, а також транспортували худобу. У 1950-х роках, коли автомобілі стали популярнішими, залізниці поступово втратили значення. Після цього станція десятиліттями залишалася занедбаною.
У 2017 році Сесілія Чавес-Брендон та її чоловік Пол Кірван придбали територію площею 2,7 акра за 395 тисяч фунтів. На ділянці збереглися оригінальні будівлі станції та частина колії.
Власники готелю Сесілія та її чоловік / Фото SWNS
Сесілія розповіла, що попередні власники побачили станцію у 1980-х роках, викупили її у фермерів і відновили колію. Аж через 32 роки станцію придбало подружжя, яке продовжило реконструкцію.
Нові власники вирішили не лише відреставрувати станцію, а й відтворити для гостей атмосферу британських залізниць 1950 – 1960-х років. Для цього вони придбали 5 метровий інспекторський салонний вагон, пофарбований у стилістиці British Railways.
Станція, яку перетворили на готель / Фото SWNS
Що змінили у старих приміщеннях?
Стару будівлю станції та поштово-багажне відділення повністю переобладнали під житло. Колишня каса стала кухнею, зал очікування – вітальнею, а чоловічий туалет – ванною кімнатою.
Окрему будівлю поштово-багажного відділення перетворили на студію. Там зробили опалення, поклали нові килими та облаштували окрему ванну кімнату. Старі вагони також переобладнали для проживання гостей.
Кухня в одному з вагонів / Фото SWNS
Колишні жіночі зали очікування стали спальнями. У старих британських станціях справді були окремі ladies' waiting rooms, хоча зараз це звучить дивно.
Скільки коштує проживання?
Ніч у відреставрованому вагоні коштує близько 260 фунтів. Усі номери обладнані опаленням та окремими ванними кімнатами.
Проживання у головній будівлі станції коштує 430 фунтів за дві ночі. Студія в колишньому поштовому відділенні коштує 220 фунтів за той самий період. У 2018 році подружжя придбало оригінальний 20-тонний гальмівний вагон. Його планують перетворити ще на одне помешкання для туристів.
Перші гості відвідали готель ще у 2017 році. За словами Сесілії, це були ентузіасти залізниць, які знали про місцеву гілку більше, ніж самі власники.
Серед гостей часто бувають шанувальники залізниць, діти, працівники станцій і машиністи. Туристів також приваблюють луки, живоплоти, ставки та краєвиди англійської провінції.
