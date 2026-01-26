Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, пише Novosti.rs.

Дивіться також План процвітання для України: ЗМІ розкрили суму коштів, яку хочуть залучити США та ЄС

Чи зможе Україна вступити до ЄС у 2027 році?

За інформацією видання, країни ЄС вже відкрито обговорюють можливість приєднання України до блоку вже у січні 2027 року за спрощеною процедурою. Ймовірно, саме цей крок розглядається як одна з ключових умов потенційного мирного плану щодо припинення війни в Україні.

Водночас реалізація такого швидкого й безперешкодного сценарію вимагатиме суттєвих змін у процедурі прийняття нових держав до Союзу.

Я думаю, що так, зараз я розповім вам те, що десь почув, і я б не став говорити вам, що це неправда... Якщо вони (Україна і Росія – 24 Канал) захочуть виконати мирний план, щоб більше не було вбивств і всього іншого, Україна повинна стати членом ЄС. З цим не погодяться ні Польща, ні Чехія, ні Угорщина, ні Словаччина. Буде змінена процедура, і то насильно, всупереч правилам і всьому іншому,

– розповів президент Сербії Александр Вучич.

Європейці розробили "конфіденційний документ": що відомо?

На саміті ЄС 22 січня, Єврокомісія представила "конфіденційний документ", який передбачає вступ України до ЄС у 2027 році.

Крім того, згідно з документом Європа має виділити для України 800 мільярдів євро, а згодом ще 700 мільярдів євро додаткового фінансування.

Віктор Орбан обурився ухваленням документа, який запропонувала Україна без змін ЄС, зазначивши, що деякі пункти можна було пом'якшити. Також він застеріг, що реалізація такого плану потребуватиме значних запозичень та створить фінансове навантаження на майбутні покоління європейців.