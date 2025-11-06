Що Польща пропонує Словаччині?

Про це на спільній пресконференції розповіли президент Словаччини Петер Пеллегріні та його польський колега Кароль Навроцький, передає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Дивіться також Європа перекриває газ Росії: хто постраждає найбільше та як це вплине на доходи Кремля

За словами президента Словаччини, він обговорив постачання газу не лише з Навроцьким, але й із президентом США Дональдом Трампом.

Однак Пеллегріні наголосив, що технічно його країна знаходиться у дуже складній ситуації щодо імпорту блакитного палива і в найближчому майбутньому відмовитися від російського газу нереально.

Тому я дуже радий прийняти пропозицію президента Польщі та дії польського уряду, які дозволять забезпечити альтернативні постачання газу до Словаччини через інтерконектор наших систем,

– заявив Пеллегріні.

При цьому він уточнив, що пропозиція Польщі буде прийнятною, якщо газ постачатимуть за хорошою ціною та розумними транзитними тарифами.

Це – можливість диверсифікувати наше енергопостачання та використовувати інфраструктуру, в яку ми інвестували разом з Польщею,

– додав президент Словаччини.

Своєю чергою, Навроцький зауважив, що саме Польща найближчим часом перетвориться на хаб із постачання американського скрапленого газу в регіоні.

Польща має свій СПГ-термінал у Свіноуйсцє.

Також очікується швидке завершення будівництва плавучого термінала в Балтійському морі

Тому перед нами, країнами Центральної та Східної Європи, стоїть важливе завдання, в якому ми повинні бути єдиними – повна незалежність від російського газу,

– підкреслив Навроцький.

Чи готова Словаччина відмовитися від російського газу?

Раніше Словаччина неодноразово виступала проти повної заборони російського газу та нафти. Зокрема, глава МЗС Словаччини Юрай Бланар говорив, що його країна готова обговорювати питання відмови від російських енергоносіїв, але не негайно, пише Reuters.

За його словами, Словаччина може втратити до 10 мільярдів євро, якщо зараз порушить контракти з Росією, укладені до 2034 року.

А словацька міністерка економіки Дениса Сакова наголошувала, що необхідно розбудувати інфраструктуру для підтримки альтернативних маршрутів імпорту газу.

Перш ніж ми зможемо повністю зобов’язатися, нам потрібно мати відповідні умови — інакше ми ризикуємо завдати серйозної шкоди нашій промисловості та економіці,

– сказала Сакова.

Як ЄС тисне на Словаччину?