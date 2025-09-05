Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что Роберт Фицо прекрасно понимает, что безобразно открыто становиться на сторону России и откровенно вредить Украине, как делают венгры.

Смотрите также Мы поддерживаем все инициативы, – Фицо сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Как политика Фицо может стать на руку Украине?

Фицо здесь действует мудрее, он понимает, что есть определенные вещи, против которых Словакии нет смысла выступать.

Это касается вступления Украины в ЕС. Ради справедливости, Фицо об этом говорил постоянно. Он никогда не говорил, что Словакия будет блокировать вступление Украины в ЕС. Он говорил о НАТО. У него была отдельная позиция по НАТО,

– сказал Рейтерович.

Он добавил, что Фицо никогда не был против Европейского Союза, ведь понимает: для Словакии это может открыть неплохие экономические возможности, которыми стоит пользоваться.

Чтобы компенсировать потери, которые возникли из-за отсутствия поставок энергоносителей из России, Фицо выбрал другой путь. Он обратился в Европу с просьбой или требованием предоставить компенсацию. Сейчас ЕС рассматривает его запрос. Виктор Орбан этого не сделал.

Он добавил, что пример Фицо европейцы могут использовать против Орбана, показав, что договориться можно было, но Орбан занял политическую позицию, прикрываясь референдумом. Фактически Орбан политически блокирует вступление Украины в ЕС. В результате право Венгрии на вето могут отобрать.

Украина выступила в сильной позиций в разговоре с Фицо

Он объяснил, что переговоры с Фицо были правильными со стороны Украины, ведь уважают сильных, а не тех, кто пытается подстраиваться. В частности, он отметил, что Украина слишком долго шла на уступки Венгрии.

Со словаками проще, потому что Фицо изначально был более рациональный, чем Орбан, и понимает, что политическая ситуация может измениться. Условно завтра он уже может не быть у власти.

“Этот тезис о том, что мы всегда поддерживали соседей, очень правильный, потому что, во-первых, Украина действительно делилась электроэнергией и продавала ее недорого. Даже иногда были спекуляции, что дешевле продаем за границу, чем собственному населению - были такие истории”, - сказал Рейтерович.

Он предположил, что Зеленский в разговоре мог предложить Фицо принять участие в восстановлении Украины после войны.

Фицо умеет считать. После того, как он пришел к власти, он сказал, что Словакия не будет выделять пакеты военной помощи Украине, а будет выделять только гуманитарную помощь. Но при этом все контракты на заводах, которые касались производства гаубиц в Словакии и продажи их Украине, остались. Фицо их не коснулся, потому что это деньги,

– сказал Рейтерович.

Он добавил, что завод, который пересобирает снаряды по заказу Европейского Союза, а потом эти снаряды идут в Украину – и до сих пор работает. Завод расширяется, там ищут рабочих.

Он предположил, что с Фицо можно легко договориться, пригласив словацкие компании к восстановлению Украины после войны, ведь так они смогут много заработать. Венгры также могли бы иметь такую возможность, но выбрали деструктивную позицию.

Как прошла встреча Фицо и Зеленского?