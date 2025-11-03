В Чехии миллиардер, лидер партии "Акция недовольных граждан", Андрей Бабиш начал формировать новое правительство. Президент страны Петр Павел отмечает: новая команда должна уважать принципы демократии. Сам Бабиш выступает за сокращение помощи для Украины и усиление позиции по мигрантам в ЕС.

Что принесли результаты выборов, чего ждать от Бабиша и будет ли продолжать Украина получать снаряды от Чехии – читайте в материале 24 Канала. В этом нам помогли разобраться чешские эксперты: директор по исследованиям Института международных отношений в Праге Ян Коварж и аналитик пражского аналитического центра Institute for Politics and Society Карел Сал.

Коалиция Бабиша – кто туда войдет?

Парламентские выборы в Чехии состоялись еще в начале октября: тогда первое место получила партия "Акция недовольных граждан" (ANO) во главе с миллиардером Андреем Бабишем (около 35% голосов).

Второе место заняла коалиция Spolu действующего премьер-министра Петра Фиалы, которая получила около 23% голосов.

Центристская либеральная партия "Мэры и независимые" (STAN) получила более 11%,

"Чешская пиратская партия" – 8,7%, ультраправая "Свобода и прямая демократия" (SPD) – 7,9%,

а новое движение "Автомобилисты за себя" – почти 7%.

27 октября президент Чехии Петр Павел поручил миллиардеру Андрею Бабишу сформировать новое правительство. Глава Чехии призвал возможного будущего премьера представить команду, что "никоим образом не ослабит принципы демократического государства, закрепленные в Конституции Чешской Республики".

По данным СМИ, Бабиш уже начал переговоры с ультраправой партией "Свобода и прямая демократия" (SPD) и правопопулистским движением "Автомобилисты за себя". В соцсети X политик заявил, что планирует сформировать правительство до середины декабря.

Ожидается, что совместная программа этих партий будет предусматривать увеличение бюджетных расходов, сокращение военной поддержки Украины и более жесткую позицию относительно миграционной и климатической политики ЕС.



Директор по исследованиям Института международных отношений в Праге Ян Коварж в комментарии 24 Каналу отметил, что итоги выборов в Чехии свидетельствуют о дальнейшем сдвиге страны вправо – даже несмотря на то, что чешский парламент и без того остается одним из самых правых в Европе.

Ян Коварж Директор по исследованиям Института международных отношений в Праге Самое важное, по моему мнению, - это то, что мы четко видим поляризацию общества. Во многих европейских странах сформировались два лагеря и один промежуточный, который колеблется то в одну, то в другую сторону. Это и приводит к смене правительств - то в одну сторону, то в другую. В Чехии же это движение от правых к еще более правым, но все равно это изменение. Итак, такая глубокая поляризация и борьба за "средний лагерь" характерны не только для Чехии - так же и в Польше, и в других странах Европы.

Что надо знать об Андрее Бабише и откуда у него столько миллиардов?

Бабиш – чешский олигарх словацкого происхождения, который сделал карьеру еще в 1990-х годах, во время экономической трансформации после распада Чехословакии. Тогда он основал компанию Agrofert, которая начинала как торговое предприятие по продаже удобрений, а впоследствии превратилась в мощный конгломерат из более 250 компаний в сельском хозяйстве, пищевой и химической промышленности, а также в сфере медиа.

В 2010-х годах Agrofert активно получала дотации от Европейского Союза – по оценкам, более 20 миллиардов чешских крон, или около 800 миллионов евро. Впоследствии Бабиш начал скупать влиятельные медиа, что усилило его публичное присутствие и вызвало сравнение с итальянским премьером Сильвио Берлускони.



Сейчас его состояние оценивается примерно в 4,5 миллиарда долларов, что обеспечивает ему место среди тысячи самых богатых людей мира.

В политику Бабиш пришел в 2011 году, создав движение "Акция недовольных граждан". Он позиционировал себя как борца с коррупцией, который противостоит "старым политическим элитам". Его антисистемная риторика быстро получила популярность на фоне разочарования избирателей в традиционных партиях.

В 2014 – 2017 годах Бабиш занимал должность министра финансов, а затем – премьер-министра Чехии (2017 – 2021). Однако его политическая карьера неоднократно оказывалась под давлением скандалов. Наиболее резонансным стало дело Stork's Nest: политика обвиняли в незаконном получении около 2 миллионов евро субсидий ЕС на строительство конференц-центра вблизи Праги. Хотя суд позже снял с него обвинения, дело существенно подорвало его репутацию и стало причиной, почему многие партии отказываются вступать с ним в коалицию.

Обратите внимание! Одной из ключевых проблем для возвращения Бабиша в большую политику остается вопрос конфликта интересов. По чешскому законодательству, государственные чиновники не могут владеть бизнесом, если это создает возможность для злоупотреблений.



Во время первого премьерского срока Бабиш передал Agrofert в трастовые фонды, чтобы формально дистанцироваться от бизнеса. Однако его критики называют этот шаг "косметическим" и настаивают, что реальный контроль над компанией остался в его руках.

Президент Петр Павел уже сообщил, что консультируется с юристами, чтобы определить, может ли конфликт интересов Бабиша стать основанием для отказа в его назначении. Сам политик уверяет, что "решит вопрос конфликта интересов", впрочем, не уточняет, как именно.



Что говорил Бабиш об Украине и что будет с поддержкой от Чехии?

Медиа связывают Бабиша с венгерским премьером Виктора Орбана и словацким лидером Робертом Фицо – двумя самыми громкими критиками западной поддержки Украины. Вместе с ними Бабиш стал соучредителем ультраправой группы "Патриоты Европы" в Европарламенте, которая выступает за "национальный суверенитет" государств-членов и часто продвигает евроскептические месседжи.

Как и его союзники, Бабиш призывает "искать дипломатические решения" вместо поставок оружия Украине, выступает против активной военной помощи и скептически оценивает перспективы украинского членства в ЕС. На практике такая позиция совпадает с интересами Кремля, ведь ограничение поддержки Киева ослабляет обороноспособность Украины и усиливает позиции России в войне.

Показательно, что первые заявления Бабиша после выборов также звучали в тоне Орбана и Фицо.

Украина не готова к ЕС. Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС. ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в европейском бюджете, и мы платим много денег в европейский бюджет, таким образом мы продолжим помогать,

– считает Андрей Бабиш.

Еще во время предвыборной кампании Бабиш однозначно заявлял, что Чехия должна ставить собственные национальные интересы выше помощи Украине.

Он не поддерживает вступление Украины в ЕС и критически относится к пражской программе поставок боеприпасов в Киев, которая ежегодно доставляет миллионы артиллерийских снарядов, необходимых для обороны от российской агрессии.

Для Украины эта инициатива приносила значительные взносы: весной Владимир Зеленский сообщил, что до конца года Украина рассчитывает получить около 1,8 миллиона артиллерийских снарядов именно из-за этой инициативы.

Бабиш же предлагает отменить национальную программу Чехии и передать ее координацию на уровень НАТО. При этом он не выступает за полное прекращение военной помощи: его позиция предусматривает, что Чехия будет оставаться посредником и наблюдателем, а вопрос поставки оружия будет координироваться на уровне НАТО и ЕС.

Мы не дадим Украине ни одной кроны (из бюджета – 24 Канал) на оружие. У нас нет денег для Чешской Республики. Я думаю, что мы помогли Украине непосредственно, а теперь ей будут помогать через ЕС,

– сказал в одном из своих заявлений Бабиш.

Аналитик Ян Коварж прогнозирует, что Чехия может несколько смягчить свою поддержку Украины, но радикальных изменений не будет. Активный голос Праги в ЕС в вопросе помощи Киеву, вероятно, станет менее выразительным - страна продолжит поддерживать Украину, но уже не так публично и решительно.

Ян Коварж Директор по исследованиям Института международных отношений в Праге Относительно снарядной инициативы Коварж допускает ее возможное продолжение. По его словам, во время предвыборной кампании партия Бабиша признавала, что сама идея программы является полезной, но "кто-то на этом наживается". Речь шла об отдельных бизнесменов, в частности председателя Czechoslovak Group Штерната, который зарабатывает на этом значительные средства – и такое положение дел Бабиш категорически не поддерживает.



Поэтому, вместо того чтобы говорить: "Прекратим поддержку Украины", он (Бабиш – 24 Канал) начал говорить: "Мы расследуем злоупотребления внутри страны". На прошлой неделе он повторил эту же мысль – не сказал, что инициатива должна быть остановлена, а лишь что нужно "сделать ее более прозрачной". Его заместитель (Карел – 24 Канал) Гавличек сказал то же самое.

Аналитик отмечает, что Бабиш вряд ли пойдет на откровенно пророссийскую позицию: остановка программы по поставке боеприпасов фактически стала бы сигналом в пользу Кремля. Его электорат преимущественно не поддерживает пророссийские настроения. Зато критика этой инициативы звучит в основном с технократической перспективы – мол, следует улучшить управление и повысить прозрачность. Впрочем, определенный уровень закрытости в таких программах неизбежен и является их сутью.

Иначе говоря, инициатива не завершится. Будет немного шума, заявлений о "новых правилах", но конкретики не будет. На практике все останется почти как сейчас – возможно, с минимальными внутренними изменениями, которые они подадут как "реформы",

– прокомментировал Ян Коварж.

В то же время Карел Сал, аналитик пражского аналитического центра Institute for Politics and Society, связанного с движением ANO Андрея Бабиша, имеет менее позитивные для Украины прогнозы. Он фактически повторяет линию официальных заявлений партии относительно будущего снарядной инициативы.

Карел Сал аналитик пражского аналитического центра Institute for Politics and Society Будет давление на то, чтобы перевести чешскую инициативу с боеприпасами под крыло НАТО – это должно сделать всю операцию более эффективной и уменьшить риск того, что Чехия станет одной из потенциальных целей российских враждебных действий.

По его словам, в случае премьерства Бабиша Чехия будет поддерживать мирные инициативы Дональда Трампа и проявлять скепсис относительно дальнейшей военной помощи Украине. В то же время ожидается, что Прага сосредоточится на экономическом сотрудничестве и участии в послевоенном восстановлении страны.

Орбан планирует антиукраинский блок в ЕС

Как пишет Politico со ссылкой на советника Виктора Орбана, Венгрия стремится координировать действия с Чехией и Словакией для формирования в ЕС блока, скептически настроенного по поддержке Украины. Премьер Виктор Орбан рассчитывает на сотрудничество с Андреем Бабишем, а также со словацким премьером Робертом Фицо, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС.

Ян Коварж считает, что Чехия вряд ли станет "второй Венгрией", или "второй Словакией". И на это есть ряд причин.

"Во-первых, мы уже почти избавились от энергетической зависимости от России, в отличие от этих стран. Во-вторых, у нас нет той антиевропейской борьбы с Брюсселем, которая есть у них. Поэтому я не ожидаю, что Чехия начнет блокировать санкционные пакеты или другие решения ЕС по Украине", – подытожил аналитик.