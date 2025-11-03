В Чехии миллиардер, лидер партии "Акция недовольных граждан", Андрей Бабиш начал формировать новое правительство. Президент страны Петр Павел отмечает: новая команда должна уважать принципы демократии. Сам Бабиш выступает за сокращение помощи для Украины и усиление позиции по мигрантам в ЕС.
Что принесли результаты выборов, чего ждать от Бабиша и будет ли продолжать Украина получать снаряды от Чехии – читайте в материале 24 Канала. В этом нам помогли разобраться чешские эксперты: директор по исследованиям Института международных отношений в Праге Ян Коварж и аналитик пражского аналитического центра Institute for Politics and Society Карел Сал.
Коалиция Бабиша – кто туда войдет?
Парламентские выборы в Чехии состоялись еще в начале октября: тогда первое место получила партия "Акция недовольных граждан" (ANO) во главе с миллиардером Андреем Бабишем (около 35% голосов).
- Второе место заняла коалиция Spolu действующего премьер-министра Петра Фиалы, которая получила около 23% голосов.
- Центристская либеральная партия "Мэры и независимые" (STAN) получила более 11%,
- "Чешская пиратская партия" – 8,7%, ультраправая "Свобода и прямая демократия" (SPD) – 7,9%,
- а новое движение "Автомобилисты за себя" – почти 7%.
27 октября президент Чехии Петр Павел поручил миллиардеру Андрею Бабишу сформировать новое правительство. Глава Чехии призвал возможного будущего премьера представить команду, что "никоим образом не ослабит принципы демократического государства, закрепленные в Конституции Чешской Республики".
По данным СМИ, Бабиш уже начал переговоры с ультраправой партией "Свобода и прямая демократия" (SPD) и правопопулистским движением "Автомобилисты за себя". В соцсети X политик заявил, что планирует сформировать правительство до середины декабря.
Ожидается, что совместная программа этих партий будет предусматривать увеличение бюджетных расходов, сокращение военной поддержки Украины и более жесткую позицию относительно миграционной и климатической политики ЕС.
Директор по исследованиям Института международных отношений в Праге Ян Коварж в комментарии 24 Каналу отметил, что итоги выборов в Чехии свидетельствуют о дальнейшем сдвиге страны вправо – даже несмотря на то, что чешский парламент и без того остается одним из самых правых в Европе.
Самое важное, по моему мнению, - это то, что мы четко видим поляризацию общества. Во многих европейских странах сформировались два лагеря и один промежуточный, который колеблется то в одну, то в другую сторону. Это и приводит к смене правительств - то в одну сторону, то в другую. В Чехии же это движение от правых к еще более правым, но все равно это изменение. Итак, такая глубокая поляризация и борьба за "средний лагерь" характерны не только для Чехии - так же и в Польше, и в других странах Европы.
Что надо знать об Андрее Бабише и откуда у него столько миллиардов?
Бабиш – чешский олигарх словацкого происхождения, который сделал карьеру еще в 1990-х годах, во время экономической трансформации после распада Чехословакии. Тогда он основал компанию Agrofert, которая начинала как торговое предприятие по продаже удобрений, а впоследствии превратилась в мощный конгломерат из более 250 компаний в сельском хозяйстве, пищевой и химической промышленности, а также в сфере медиа.
В 2010-х годах Agrofert активно получала дотации от Европейского Союза – по оценкам, более 20 миллиардов чешских крон, или около 800 миллионов евро. Впоследствии Бабиш начал скупать влиятельные медиа, что усилило его публичное присутствие и вызвало сравнение с итальянским премьером Сильвио Берлускони.
Сейчас его состояние оценивается примерно в 4,5 миллиарда долларов, что обеспечивает ему место среди тысячи самых богатых людей мира.
В политику Бабиш пришел в 2011 году, создав движение "Акция недовольных граждан". Он позиционировал себя как борца с коррупцией, который противостоит "старым политическим элитам". Его антисистемная риторика быстро получила популярность на фоне разочарования избирателей в традиционных партиях.
В 2014 – 2017 годах Бабиш занимал должность министра финансов, а затем – премьер-министра Чехии (2017 – 2021). Однако его политическая карьера неоднократно оказывалась под давлением скандалов. Наиболее резонансным стало дело Stork's Nest: политика обвиняли в незаконном получении около 2 миллионов евро субсидий ЕС на строительство конференц-центра вблизи Праги. Хотя суд позже снял с него обвинения, дело существенно подорвало его репутацию и стало причиной, почему многие партии отказываются вступать с ним в коалицию.
Обратите внимание! Одной из ключевых проблем для возвращения Бабиша в большую политику остается вопрос конфликта интересов. По чешскому законодательству, государственные чиновники не могут владеть бизнесом, если это создает возможность для злоупотреблений.
Во время первого премьерского срока Бабиш передал Agrofert в трастовые фонды, чтобы формально дистанцироваться от бизнеса. Однако его критики называют этот шаг "косметическим" и настаивают, что реальный контроль над компанией остался в его руках.
Президент Петр Павел уже сообщил, что консультируется с юристами, чтобы определить, может ли конфликт интересов Бабиша стать основанием для отказа в его назначении. Сам политик уверяет, что "решит вопрос конфликта интересов", впрочем, не уточняет, как именно.
Что говорил Бабиш об Украине и что будет с поддержкой от Чехии?
Медиа связывают Бабиша с венгерским премьером Виктора Орбана и словацким лидером Робертом Фицо – двумя самыми громкими критиками западной поддержки Украины. Вместе с ними Бабиш стал соучредителем ультраправой группы "Патриоты Европы" в Европарламенте, которая выступает за "национальный суверенитет" государств-членов и часто продвигает евроскептические месседжи.
Как и его союзники, Бабиш призывает "искать дипломатические решения" вместо поставок оружия Украине, выступает против активной военной помощи и скептически оценивает перспективы украинского членства в ЕС. На практике такая позиция совпадает с интересами Кремля, ведь ограничение поддержки Киева ослабляет обороноспособность Украины и усиливает позиции России в войне.
Показательно, что первые заявления Бабиша после выборов также звучали в тоне Орбана и Фицо.
Украина не готова к ЕС. Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС. ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в европейском бюджете, и мы платим много денег в европейский бюджет, таким образом мы продолжим помогать,
– считает Андрей Бабиш.
- Еще во время предвыборной кампании Бабиш однозначно заявлял, что Чехия должна ставить собственные национальные интересы выше помощи Украине.
- Он не поддерживает вступление Украины в ЕС и критически относится к пражской программе поставок боеприпасов в Киев, которая ежегодно доставляет миллионы артиллерийских снарядов, необходимых для обороны от российской агрессии.
Для Украины эта инициатива приносила значительные взносы: весной Владимир Зеленский сообщил, что до конца года Украина рассчитывает получить около 1,8 миллиона артиллерийских снарядов именно из-за этой инициативы.
Бабиш же предлагает отменить национальную программу Чехии и передать ее координацию на уровень НАТО. При этом он не выступает за полное прекращение военной помощи: его позиция предусматривает, что Чехия будет оставаться посредником и наблюдателем, а вопрос поставки оружия будет координироваться на уровне НАТО и ЕС.
Мы не дадим Украине ни одной кроны (из бюджета – 24 Канал) на оружие. У нас нет денег для Чешской Республики. Я думаю, что мы помогли Украине непосредственно, а теперь ей будут помогать через ЕС,
– сказал в одном из своих заявлений Бабиш.
Аналитик Ян Коварж прогнозирует, что Чехия может несколько смягчить свою поддержку Украины, но радикальных изменений не будет. Активный голос Праги в ЕС в вопросе помощи Киеву, вероятно, станет менее выразительным - страна продолжит поддерживать Украину, но уже не так публично и решительно.
Относительно снарядной инициативы Коварж допускает ее возможное продолжение. По его словам, во время предвыборной кампании партия Бабиша признавала, что сама идея программы является полезной, но "кто-то на этом наживается". Речь шла об отдельных бизнесменов, в частности председателя Czechoslovak Group Штерната, который зарабатывает на этом значительные средства – и такое положение дел Бабиш категорически не поддерживает.
Поэтому, вместо того чтобы говорить: "Прекратим поддержку Украины", он (Бабиш – 24 Канал) начал говорить: "Мы расследуем злоупотребления внутри страны". На прошлой неделе он повторил эту же мысль – не сказал, что инициатива должна быть остановлена, а лишь что нужно "сделать ее более прозрачной". Его заместитель (Карел – 24 Канал) Гавличек сказал то же самое.
Аналитик отмечает, что Бабиш вряд ли пойдет на откровенно пророссийскую позицию: остановка программы по поставке боеприпасов фактически стала бы сигналом в пользу Кремля. Его электорат преимущественно не поддерживает пророссийские настроения. Зато критика этой инициативы звучит в основном с технократической перспективы – мол, следует улучшить управление и повысить прозрачность. Впрочем, определенный уровень закрытости в таких программах неизбежен и является их сутью.
Иначе говоря, инициатива не завершится. Будет немного шума, заявлений о "новых правилах", но конкретики не будет. На практике все останется почти как сейчас – возможно, с минимальными внутренними изменениями, которые они подадут как "реформы",
– прокомментировал Ян Коварж.
В то же время Карел Сал, аналитик пражского аналитического центра Institute for Politics and Society, связанного с движением ANO Андрея Бабиша, имеет менее позитивные для Украины прогнозы. Он фактически повторяет линию официальных заявлений партии относительно будущего снарядной инициативы.
Будет давление на то, чтобы перевести чешскую инициативу с боеприпасами под крыло НАТО – это должно сделать всю операцию более эффективной и уменьшить риск того, что Чехия станет одной из потенциальных целей российских враждебных действий.
По его словам, в случае премьерства Бабиша Чехия будет поддерживать мирные инициативы Дональда Трампа и проявлять скепсис относительно дальнейшей военной помощи Украине. В то же время ожидается, что Прага сосредоточится на экономическом сотрудничестве и участии в послевоенном восстановлении страны.
Орбан планирует антиукраинский блок в ЕС
Как пишет Politico со ссылкой на советника Виктора Орбана, Венгрия стремится координировать действия с Чехией и Словакией для формирования в ЕС блока, скептически настроенного по поддержке Украины. Премьер Виктор Орбан рассчитывает на сотрудничество с Андреем Бабишем, а также со словацким премьером Робертом Фицо, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС.
Ян Коварж считает, что Чехия вряд ли станет "второй Венгрией", или "второй Словакией". И на это есть ряд причин.
"Во-первых, мы уже почти избавились от энергетической зависимости от России, в отличие от этих стран. Во-вторых, у нас нет той антиевропейской борьбы с Брюсселем, которая есть у них. Поэтому я не ожидаю, что Чехия начнет блокировать санкционные пакеты или другие решения ЕС по Украине", – подытожил аналитик.