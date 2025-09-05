Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович. Він зазначив, що Роберт Фіцо чудово розуміє, що невігидно відкрито ставати на бік Росії й відверто шкодити Україні, як роблять угорці.

Дивіться також Ми підтримуємо всі ініціативи, – Фіцо зробив заяву про гарантії безпеки для України

Як політика Фіцо може стати на руку Україні?

Фіцо тут діє мудріше, він розуміє, що є певні речі, проти яких Словаччині немає сенсу виступати.

Це стосується вступу України в ЄС. Заради справедливості, Фіцо про це говорив постійно. Він ніколи не казав, що Словаччина буде блокувати вступ України в ЄС. Він говорив про НАТО. У нього була окрема позиція щодо НАТО,

– сказав Рейтерович.

Він додав, що Фіцо ніколи не був проти Європейського Союзу, адже розуміє: для Словаччини це може відкрити непогані економічні можливості, якими варто користуватися.

Щоб компенсувати втрати, які виникли через відсутність постачання енергоносіїв із Росії, Фіцо обрав інший шлях. Він звернувся до Європи з проханням або вимогою надати компенсацію. Нині ЄС розглядає його запит. Віктор Орбан цього не зробив.

Він додав, що приклад Фіцо європейці можуть використати проти Орбана, показавши, що домовитися можна було, але Орбан зайняв політичну позицію, прикриваючись референдумом. Фактично Орбан політично блокує вступ України до ЄС. У результаті право Угорщини на вето можуть відібрати.

Україна виступила у сильній позицій в розмові з Фіцо

Він пояснив, що перемовини з Фіцо були правильними з боку України, адже поважають сильних, а не тих, хто намагається підлаштовуватися. Зокрема, він зазначив, що Україна занадто довго йшла на поступки Угорщині.

Зі словаками простіше, бо Фіцо від початку був більш раціональний, ніж Орбан, і розуміє, що політична ситуація може змінитися. Умовно завтра він уже може не бути при владі.

“Оця теза про те, що ми завжди підтримували сусідів, дуже правильна, бо, по-перше, Україна дійсно ділилася електроенергією і продавала її недорого. Навіть іноді були спекуляції, що дешевше продаємо за кордон, ніж власному населенню — були такі історії”, - сказав Рейтерович.

Він припустив, що Зеленський у розмові міг запропонувати Фіцо взяти участь у відбудові України після війни.

Фіцо вміє рахувати. Після того, як він прийшов до влади, він сказав, що Словаччина не буде виділяти пакети військової допомоги Україні, а виділятиме тільки гуманітарну допомогу. Але при цьому всі контракти на заводах, які стосувалися виробництва гаубиць у Словаччині та продажу їх Україні, залишилися. Фіцо їх не торкнувся, бо це гроші,

– сказав Рейтерович.

Він додав, що завод, який перезбирає снаряди на замовлення Європейського Союзу, а потім ці снаряди йдуть в Україну – і досі працює. Завод розширюється, там шукають робітників.

Він припустив, що з Фіцо можна легко домовитися, запросивши словацькі компанії до відбудови України після війни, адже так вони зможуть багато заробити. Угорці також могли б мати таку можливість, але обрали деструктивну позицію.

Як пройшла зустріч Фіцо та Зеленського?