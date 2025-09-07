Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, чем обусловлено изменение отношения Фицо к Украине. Также премьер Словакии, отметил, что поддерживает Киев на его пути к евроинтеграции.

"Фицо не является врагом Украины в отличие от Виктора Орбана. Премьер-министр Словакии постоянно балансирует, учитывая энергетическое родство с россиянами по теме нефти и газа", – сказал политолог.

В то же время Словакия максимально поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Также, по его словам, по логистике, выполнения заказов словацкого ВПК (речь идет о частных заказах компаний), например, по САУ Zuzana – продолжается обслуживание.

Поэтому в сегодняшней ситуации риторика Фицо показала самое главное – он не хочет быть инструментом энергетического геноцида украинцев, – подчеркнул руководитель Центра анализа и стратегий.

Премьер Словакии осознает определенные границы. Если бы он действовал в промосковском направлении, то были бы соответствующие последствия в рамках Европейского Союза. Это касается финансирования по различным программам. Также это должно было бы отражаться на рейтингах самого Фицо в Словакии, где постоянно есть риск досрочных парламентских выборов.

Это как раз и свидетельствует о том, что Фицо является серьезным политиком, который умеет жить в оппозиции. Он прекрасно осознает, что надо делать определенные акции заранее – на всякий случай,

– отметил он.

Фицо пытается с одной стороны подыгрывать россиянам, когда приехал в Москву на парад 9 мая или встретился с ним в Китае. Однако с другой стороны, по мнению политолога, он играет как элемент челночной дипломатии.

Очевидно, что Фицо передал Зеленскому от Путина определенную информацию, как и обещал. Якобы эти две стороны подтвердили, что никаких угроз и нарушения темы прерывания со стороны Словакии импорта электроэнергии или поставки нефтепродуктов словацкого НПЗ не было,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Это, по его словам, демонстрирует, что несмотря на все существующие неоднозначности, со Словакией можно вести прагматичную работу, что сейчас и происходит.

