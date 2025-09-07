Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, чим зумовлена зміна ставлення Фіцо до України. Також прем'єр Словаччини, наголосив, що підтримує Київ на його шляху до євроінтеграції.
Читайте також Нафтова залежність на мільярди: чому Угорщина та Словаччина не відмовляються від "Дружби"
Як прем'єр Словаччини маневрує у відносинах з Росією та з Україною?
"Фіцо не є ворогом України на відміну від Віктора Орбана. Прем'єр-міністр Словаччини постійно балансує з огляду на енергетичну спорідненість з росіянами щодо теми нафти та газу", – сказав політолог.
Водночас Словаччина максимально підтримує вступ України до Євросоюзу. Також, за його словами, щодо логістики, виконання замовлень словацького ВПК (йдеться про приватні замовлення компаній), наприклад, щодо САУ Zuzana – продовжується обслуговування.
Тому в сьогоднішній ситуації риторика Фіцо показала найголовніше – він не хоче бути інструментом енергетичного геноциду українців, – підкреслив керівник Центру аналізу та стратегій.
Прем'єр Словаччини усвідомлює певні межі. Якби він діяв у промосковському напрямку, то були б відповідні наслідки в межах Європейського Союзу. Це стосується фінансування за різними програмами. Також це мало б відображатися на рейтингах самого Фіцо в Словаччині, де постійно є ризик дострокових парламентських виборів.
Це якраз і свідчить про те, що Фіцо є серйозним політиком, який вміє жити в опозиції. Він чудово усвідомлює, що треба робити певні акції наперед – про всяк випадок,
– відзначив він.
Фіцо намагається з одного боку підігравати росіянам, коли приїхав до Москви на парад 9 травня або зустрівся з ним у Китаї. Однак з іншого боку, на думку політолога, він грає як елемент човникової дипломатії.
Очевидно, що Фіцо передав Зеленському від Путіна певну інформацію, як і обіцяв. Нібито ці дві сторони підтвердили, що жодних погроз та порушення теми переривання з боку Словаччини імпорту електроенергії чи поставки нафтопродуктів словацької НПЗ не було,
– підкреслив Ігор Чаленко.
Це, за його словами, демонструє, що попри всі існуючі неоднозначності, зі Словаччиною можна вести прагматичну роботу, що зараз і відбувається.
Як змінювались відносини між Україною та Словаччиною?
- Після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, Фіцо згадав проросійські тези щодо "першопричини" розв’язаної війни проти України. Він наголосив, що нібито "війна в Україні має історичні корені" та зазначив, що потрібні рівні гарантії безпеки "як для України, так і для Росії".
- Загострення відносин між Україною та Словаччиною відбулось на тлі атаки українських сил 18 серпня на нафтоперекачувальну станцію в Тамбовській області. Внаслідок чого, відбулась зупинка нафтопроводу "Дружба". Після цього було ще кілька ударів, що перешкоджали роботі цього нафтогону.
- У відповідь у Словаччині заявили, що через удари по "Дружбі" Україна може залишитися без дизельного пального, постачальником якого є Словаччина, забезпечуючи близько 10% його потреб Києву.
- Фіцо зустрівся з Путіним у Китаї та обговорили питання співпраці Словаччини та Росії. Водночас у західних ЗМІ зазначалось, що очільник Кремля пропонував Фіцо зупинити постачання енергоносіїв Україні з Євросоюзу. Проте прем'єр Словаччини це заперечив.
- Невдовзі в Ужгороді пройшли перемовини Зеленського з Фіцо. За словами українського лідера, вони обговорили з прем'єр-міністром Словаччини енергетичну незалежність Європи, зустрічі Фіцо в Китаї, а також співпрацю в енергетичних та інфраструктурних сферах.