Несмотря на все Украина готова достойно отвечать на вражеские обстрелы. Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время совместного брифинга с Робертом Фицо в Ужгороде, передает 24 Канал.

К теме Словакия поддерживает Украину в движении в ЕС, – Зеленский после встречи с Фицо Зеленский после встречи с Фицо

Что сказал Зеленский относительно российских ударов по энергетике?

Украина реагирует на удары по энергообъектам и будет реагировать дальше, ведь украинцы не могут смириться с постоянными циничными российскими атаками.

Мы очень хотим, чтобы эта война закончилась. Но просто терпеть в темноте никто не будет,

– подчеркнул президент Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что обстрелы энергосистемы не ломают устойчивость украинцев, а лишь усиливают стремление восстанавливать страну и защищать своих людей.

Удары по критической инфраструктуре рассматриваются Украиной не только как военные преступления, а и как способ террора мирного населения.

В то же время глава государства прокомментировал и слухи о возможной энергетической блокаде Украины со стороны соседних государств.

Мы этот вопрос не обсуждали. Я только слышал в медиа, что Путин подавал подобные сигналы. Но если кто-то действительно стремится завершить войну, то вряд ли будет призывать соседей Украины отрезать нас от энергоснабжения,

– отметил Зеленский.

Как Украина отвечает на вражеские обстрелы?