Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Владимира Зеленского в интервью ABC News.
Как отреагировал Зеленский на предложение Путина?
Президент Украины отверг предложение российского диктатора в пятницу, 5 сентября. По его словам, Путин "все понимает".
Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста,
– сказал Владимир Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что Путин на самом деле не стремится к встрече с ним, а продолжает вести войну. По его мнению, предложение российского диктатора было направлено на то, чтобы отложить встречу.
"Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что будет приемлемо для меня или для других", – отметил Зеленский.
Что известно о предложении Путина?
Во время выступления в Китае 3 сентября президент России упомянул о том, что ждет Зеленского в Москве. Диктатор сказал, что во время встречи с Трампом на Аляске политики говорили об этом.
"Дональд спросил у меня, готов ли я встречаться с Зеленским. Я сказал, что готов, пусть он приезжает в Москву", – заявил Путин.
Заявление российского диктатора прокомментировал, в частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, Путин продолжает манипулировать всеми, выдвигая заведомо неприемлемые условия.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что "приглашение" Зеленского в Москву свидетельствует о том, что на самом деле Россия избегает встречи на уровне лидеров государств.