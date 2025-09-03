Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Сибигу.
Что Сибига сказал о предложении Путина?
Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что сейчас не менее 7 стран готовы принять встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это: Австрия, Святой престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.
По словам Сибиги, это серьезные предложения и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент.
Впрочем, Путин продолжает манипулировать всеми, выдвигая заведомо неприемлемые условия,
– отметил он.
Глава МИД подчеркнул, что только усиленное давление может заставить Россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу.