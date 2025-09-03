Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Сибігу.

Що Сибіга сказав про пропозицію Путіна?

Міністр закордонних справ України підкреслив, що наразі щонайменше 7 країн готові прийняти зустріч між лідерами України та Росії, щоб покласти край війні. Це: Австрія, Святий престол, Швейцарія, Туреччина та три держави Перської затоки.

За словами Сибіги, це серйозні пропозиції й президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент.

Втім, Путін продовжує маніпулювати всіма, висуваючи свідомо неприйнятні умови,

– зауважив він.

Очільник МЗС наголосив, що лише посилений тиск може змусити Росію нарешті серйозно поставитися до мирного процесу.