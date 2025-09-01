Американистка, политолог, кандидат исторических наук Александра Филиппенко в разговоре с 24 Каналом отметила, что когда задумывается над последними действиями Трампа, то всегда вспоминает его пост в тогдашнем Twitter в 2013 году.

Почему Трамп все прощает Путину?

В 2013-м Трамп собирался в Москву, где должен был пройти конкурс "Мисс Вселенная", на котором предыдущая победительница из США должна была передать корону следующей. Тогда он написал сообщение, в котором размышлял над вопросом, придет ли на это мероприятие Путин и если придет, то станет ли он его новым лучшим другом. В тот период Трамп был бизнесменом.

"Вот это отношение к нему, эта длительная история их взаимоотношений сразу у меня стает перед глазами как только я начинаю размышлять о его поведении к Путину. Эту основу искоренить очень трудно. Поэтому эта основа выглядит так, что он может быть агентом, потому что слишком склонен к Путину", – объяснила Филиппенко.

То, что президент США в период кровавой войны, которую Россия начала против Украины, стелет главе Кремля в Анкоридже красную дорожку и аплодирует ему – вызывает возмущение и гнев. Ведь мир знает реальность, что Россия обстреливает украинские города, похитила украинских детей, осуществляет насилие над пленными.

Очевидно, что его отношения с Путиным длительные, они имеют уже корни. Он прощает ему все именно из-за этого,

– считает американистка.

Что известно о версии с вербовкой Трампа?