Американистка, политолог, кандидат исторических наук Александра Филиппенко в разговоре с 24 Каналом отметила, что когда задумывается над последними действиями Трампа, то всегда вспоминает его пост в тогдашнем Twitter в 2013 году.
Почему Трамп все прощает Путину?
В 2013-м Трамп собирался в Москву, где должен был пройти конкурс "Мисс Вселенная", на котором предыдущая победительница из США должна была передать корону следующей. Тогда он написал сообщение, в котором размышлял над вопросом, придет ли на это мероприятие Путин и если придет, то станет ли он его новым лучшим другом. В тот период Трамп был бизнесменом.
"Вот это отношение к нему, эта длительная история их взаимоотношений сразу у меня стает перед глазами как только я начинаю размышлять о его поведении к Путину. Эту основу искоренить очень трудно. Поэтому эта основа выглядит так, что он может быть агентом, потому что слишком склонен к Путину", – объяснила Филиппенко.
То, что президент США в период кровавой войны, которую Россия начала против Украины, стелет главе Кремля в Анкоридже красную дорожку и аплодирует ему – вызывает возмущение и гнев. Ведь мир знает реальность, что Россия обстреливает украинские города, похитила украинских детей, осуществляет насилие над пленными.
Очевидно, что его отношения с Путиным длительные, они имеют уже корни. Он прощает ему все именно из-за этого,
– считает американистка.
Что известно о версии с вербовкой Трампа?
Издание The Guardian, ссылаясь на информацию от советского шпиона, сообщило, что Трамп попал под пристальное око российских спецслужб в 1970-х годах после женитьбы на чешской модели Иване Зельничковой.
В 1987 году Трамп посетил Москву и тогдашний Ленинград вместе с женой. Есть утверждение, якобы в тот период агенты КГБ убеждали его связать свою жизнь с политикой и якобы Москва поддерживала его в течение сорока лет, пока тот из бизнесмена не стал президентом США.
Среди тех, кто верит в версию о том, что Трамп мог быть завербован Москвой – генерал-лейтенант СБУ в отставке Григорий Омельченко. Он убежден, что американский лидер в ловушке Путина. Причина этому – Кремль имеет компромат о том, как он стал его агентом.