Однако самое интересное то, что сейчас в США набирает огласку дело, файлы которого имеет ФСБ. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант СБУ в отставке Григорий Омельченко, отметив, что их обнародование может негативно повлиять на Трампа.

Какой компромат на Трампа имеет Путин?

По словам генерал-лейтенанта СБУ в отставке, Трамп начал юридические зачистки всех должностных лиц – и ЦРУ, и ФБР, и министерства юстиции и представителей других государственных учреждений. Именно они знали о его контактах с Путиным и догадывались, что он был завербован КГБ еще в советские времена.

Сам Омельченко в 2018 году впервые написал о том, что президент США мог быть завербован КГБ СССР в статье "Игрища на крови: "фиговый листок" американских санкций". Говорится о том, как Трамп блокировал применение санкций против российского диктатора и его ближайшего окружения.

А еще, самое главное, Трамп больше всего этого боится, что сейчас разворачивается в США – файлы одного педофила из США, который был осужден и повесился или умер в тюрьме. Я вам скажу, что эти все файлы, а это были события начала 2000-х годов, есть в ФСБ России. Можно говорить, был или не был завербован Трамп, но когда обнародуют эти файлы, которые требуют показать в США, то я не знаю, что будет с Трампом, с учетом его возраста, здоровья и психических расстройств,

– подчеркнул он.

Справка. Речь идет о Джеффри Эпштейне – американского финансиста и педофила, который был арестован в 2019 году по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и умер в тюремной камере при загадочных обстоятельствах. Официально – самоубийство.

Генерал-лейтенант СБУ в отставке добавил, что у Трампа и Путина на 86% совпадают психотип, характер и отклонения в психике. А такие вещи, как мания преследования, мания страха, нарциссизм, что на них возложена какая-то божественная миссия, – просто зашкаливают.

Президент США в тисках у диктатора России, ведь есть все компрометирующие материалы о том, как он был завербован агентом еще в советские времена. Омельченко подробно расписал это в своих исследованиях "Агент под псевдонимом "Краснов" – как Трампа финансировали, как спасали от банкротства через российские фирмы, перечисляя сотни миллионов долларов.