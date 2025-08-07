О потенциальных местах для переговоров лидеров пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Где Путин может встретиться с Трампом?

В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина за военные преступления. Это означает, что в 125 государствах, ратифицировавших Римский статут, его должны арестовать в случае въезда. Именно поэтому встреча с Дональдом Трампом не может пройти, например, в Финляндии, где политики встречались в 2018 году.

Как пишет издание, под запрет также попали Швейцария, Австрия, Исландия, Франция, Испания, Мальта, Великобритания и Германия. Это страны, где раньше проходили дипломатические саммиты, но теперь они обязаны арестовать Путина.

Временно оккупированная Россией Ялта, где во время Второй мировой войны встречались Рузвельт, Сталин и Черчилль, сейчас не может быть местом встречи американского и российского президентов.

То же касается и Тегерана из-за ударов США по ядерным объектам Ирана.

Это может означать организацию саммита в Саудовской Аравии или Турции, где уже состоялись переговоры между Россией и Украиной,

– считает британская газета.

Также СМИ приводит в пример Венгрию. Ведь венгерский премьер Орбан поддерживает тесные контакты с обоими лидерами. Кроме того, в Венгрии уже заявляли о намерении выйти из-под юрисдикции МУС.

К слову, пропагандистские росСМИ писали, что место проведения встречи уже якобы согласовано. Однако его не объявили.