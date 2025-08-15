Кроме этого, также сделали надпись "Аляска-2025". Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о подготовке к встрече Трампа и Путина?

В Анкоридже простелили красную дорожку для Путина и поставили гигантскую надпись. Европейский дипломат заявил CNN, что будет "трудно пережить" прибытие российского диктатора Владимира Путина на Аляску на красную дорожку, поскольку вторжение России в Украину продолжается.

Учитывая ужасы, которые путинские силы ежедневно оказывают Украине, такое отношение будет трудно пережить,

– отметил он.

Лозунг саммита на Аляске – "В поисках мира". Это следует из оформления зала, где состоится совместная пресс-конференция лидеров.



Зал для пресс-конференции Трампа и Путина / Фото из открытых источников

Заметим, что около шести вечера 15 августа стало известно, что Путин вылетел в Соединенные Штаты. Впоследствии ряд СМИ проинформировали, что диктатор приземлился в США. Однако россияне опровергли эту информацию.

Переговоры между Трампом и Путиным должны начаться в 22:00 по Киеву. Что происходит в Анкоридже – смотрите в прямом эфире с Аляски.

Напомним, что ранее в сети обнародовали состав российской и американской делегаций на саммите. Президента США в частности будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент. Тогда как с российским диктатором Путиным приедут министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Юрий Ушаков и другие пропагандисты.