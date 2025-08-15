Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Nexta live.

Что известно о вылете Путина на Аляску?

Журналисты опираются на данные сервиса Flightradar, согласно которому самолет Путина отправился в сторону США.

Примерно через 4 часа самолет диктатора приземлится в Анкоридже, где у него пройдут переговоры с Трампом. Не будем желать ему хорошо долететь. Самолет, не подведи!

Самолет Путина направляется в США / Flightradar

Трамп вылетел на Аляску раньше диктатора. Его сопровождают Марко Рубио и Скотт Бессент.

Интересно, что еще днем Путин был в Магадане. СМИ обратили внимание, что, хотя о визите Путина в Магадан сообщили официально, сначала не было фотографий.

"На федеральных каналах новость о магаданском маршруте проиллюстрировали общими планами. В кремлевских пабликах и на сайтах магаданских СМИ Путина также не показали", – написали журналисты Nexta.

Но потом Путин "нашелся". Он посетил завод "Омега-Си", который занимается переработкой и рафинированием рыбного жира, пообщался с детской хоккейной командой и возложил цветы к мемориалу, который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны.