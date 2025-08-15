Окрім цього, також зробили надпис "Аляска-2025". Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про підготовку до зустрічі Трампа та Путіна?

В Анкориджі простелили червону доріжку для Путіна та поставили гігантський напис. Європейський дипломат заявив CNN, що буде "важко пережити" прибуття російського диктатора Володимира Путіна на Аляску на червону доріжку, оскільки вторгнення Росії в Україну триває.

Враховуючи жахи, які путінські сили щодня чинять Україні, таке ставлення буде важко пережити,

– зазначив він.

Гасло саміту на Алясці – "У пошуках миру". Це випливає з оформлення зали, де відбудеться спільна пресконференція лідерів.



Зала для пресконференції Трампа та Путіна / Фото з відкритих джерел

Зауважимо, що близько шостої вечора 15 серпня стало відомо, що Путін вилетів у Сполучені Штати. Згодом низка ЗМІ поінформувала, що диктатор приземлився у США. Однак росіяни спростували цю інформацію.

Перемовини між Трампом і Путіним мають розпочатися о 22:00 за Києвом. Що відбувається в Анкориджі – дивіться в прямому ефірі з Аляски.

Нагадаємо, що раніше в мережі оприлюднили склад російської та американської делегацій на саміті. Президента США зокрема супроводжуватимуть держсекретар Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бессент. Тоді як з російським диктатором Путіним приїдуть міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник Юрій Ушаков та інші пропагандисти.