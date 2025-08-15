Известно, что она будет состоять из восьми человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Кто вошел в состав американской делегации?
Во время встречи с Путиным на Аляске Трампа будут сопровождать:
- госсекретарь Марко Рубио;
- министр финансов Скотт Бессент;
- министр торговли Говард Лутник;
- специальный посланник Стив Уиткофф;
- пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- руководитель аппарата Сьюзи Уайлз;
- заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Высказываясь о встрече с российским диктатором Путиным, Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что ставки высоки.
Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине самого населенного города Аляски – Анкориджа.
Представители Белого дома сообщили, что выбранная база отвечает всем требованиям безопасности для проведения переговоров между двумя мировыми лидерами. Они также отметили, что в условиях разгара летнего туристического сезона возможности для организации встречи в короткие сроки были ограничены.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен во время переговоров достичь договоренности о перемирии, однако для заключения более широкого мирного соглашения понадобится дополнительное время.