Известно, что она будет состоять из восьми человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Кто вошел в состав американской делегации?

Во время встречи с Путиным на Аляске Трампа будут сопровождать:

госсекретарь Марко Рубио;

министр финансов Скотт Бессент;

министр торговли Говард Лутник;

специальный посланник Стив Уиткофф;

пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

руководитель аппарата Сьюзи Уайлз;

заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Высказываясь о встрече с российским диктатором Путиным, Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что ставки высоки.

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине самого населенного города Аляски – Анкориджа.

Представители Белого дома сообщили, что выбранная база отвечает всем требованиям безопасности для проведения переговоров между двумя мировыми лидерами. Они также отметили, что в условиях разгара летнего туристического сезона возможности для организации встречи в короткие сроки были ограничены.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен во время переговоров достичь договоренности о перемирии, однако для заключения более широкого мирного соглашения понадобится дополнительное время.