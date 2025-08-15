Известно, что она будет состоять из восьми человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Кто вошел в состав американской делегации?

Во время встречи с Путиным на Аляске Трампа будут сопровождать:

  • госсекретарь Марко Рубио;
  • министр финансов Скотт Бессент;
  • министр торговли Говард Лутник;
  • специальный посланник Стив Уиткофф;
  • пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт;
  • директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
  • руководитель аппарата Сьюзи Уайлз;
  • заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Высказываясь о встрече с российским диктатором Путиным, Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что ставки высоки.

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине самого населенного города Аляски – Анкориджа.

Представители Белого дома сообщили, что выбранная база отвечает всем требованиям безопасности для проведения переговоров между двумя мировыми лидерами. Они также отметили, что в условиях разгара летнего туристического сезона возможности для организации встречи в короткие сроки были ограничены.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен во время переговоров достичь договоренности о перемирии, однако для заключения более широкого мирного соглашения понадобится дополнительное время.